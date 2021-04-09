Пт, 9.04.2021
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Даниэль Павлютс

"У него какая-то мания к поджогам". В Риге подросток сжег родителям дачу

Пожар. Иллюстративное фото ФОТО: Jamie Hooper/shutterstock.com

7 апреля женщина в Риге потеряла дом. Сначала загорелась хижина у соседей, но прилегающую территорию также не удалось защитить. Хозяйка утверждает, что имущество было подожжено подростком, который уже заранее спланировал такую ​​месть в ущерб своим родителям, сообщает программа Degpunktā.

В окрестностях Мукупурвса, рядом с территорией аэропорта "Рига", есть территория дач. Марина с двумя собаками и кошкой живет в одном из таких домов.

"Собака была на улице, снаружи у забора. Сначала кто-то просто прошел, но после того, как я вышла на улицу во второй раз, собака уже выла. Я не поняла, что произошло, потому что она не просто лаяла, а плакала и кричала. Увидела дым, идущий из соседней хижины. Изнутри", - рассказала Марина, потерявшая свой дом в результате пожара.

Соседка Марины, Лена, рассказала о пожаре: "Сидела дома, почувствовала отвратительный запах и решила не выходить. Извините, дым был такой, что выйти из дома вообще было нельзя".

Марина считает, что произошел злонамеренный поджог. Она намеревается пойти в полицию и написать заявление, в которой упомянит 17-летнего подростка, мотивом которого является месть родителям.

"Эту хижину купили женщина и ее муж. Недавно к ней из тюрьмы вернулся сын, он провел там полгода. У него какая-то мания к поджогам. Он поджег дом своей матери в деревне и провел в тюрьме шесть месяцев за поджог церкви. Она сама пришла и сказала, что у него такая болезнь. Желание поджигать", - сказала Марина.

Видео: сюжет программы Degpunktā (на латышском языке) 

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