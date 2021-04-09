Статистика смертности устарела и не отражает реальную ситуацию

Одной из таких публикаций от 10 апреля 2020 года, на которой изображена мировая статистика смертности от различных болезней, пользователи Facebook снова начали очень активно делиться. По состоянию на 7 апреля 2021 года записью поделились уже 7,4 тысячи человек.

На картинке со статистикой указано, что использованы данные с 1 января по 2 апреля 2020 года, а также указан источник данных – Worldometer. Это один из бесплатных справочных центров Американской библиотечной ассоциации (англ. The American Library Association (ALA)).

В статистике, опубликованной год назад, количество смертей от коронавируса сравнивается с летальными исходами от сезонного гриппа, употребления грязной воды, малярии, суицидов, ВИЧ/СПИДа, алкоголя, курения, онкологии, голода, абортов и в результате ДТП. Так как на картинке указаны данные с 1 января по 2 апреля прошлого года, на данный момент цифры другие, но они приблизительно совпадают. Для ведения статистики смертности Worldometer использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (англ. World Health Organization (WHO)), но в некоторых случаях используются и другие источники: например, для отслеживания смертности от ВИЧ/СПИДа используется информация с сайта ЮНЭЙДС (англ. UNAIDS). Следует отметить, что эти цифры не являются точными, а лишь дают представление о приблизительном количестве. Причина в том, что ВОЗ и другие организации собирают данные о различных причинах смерти во всем мире в течение длительного периода времени. Эти данные недоступны и не могут быть доступны в реальном времени. Сбор данных о Covid-19 несколькими организациями является исключением, поскольку актуальные данные легко получить, и они важны для анализа вспышек заболеваний во время пандемии.

По данным ВОЗ за 2016 год, ежегодно более 800 000 человек кончают жизнь самоубийством, то есть один человек каждые 40 секунд. 3 миллиона человек в год умирают из-за чрезмерного употребления алкоголя, сообщается в отчете ВОЗ 2018 года. Более 8 миллионов человек в год умирают от табака. Почти 10 миллионов человек умерли от рака в 2020 году. В случае со СПИДом, смертность существенно снизилась за последние годы: в 2019 году от болезней, связанных со СПИДом, умерло около 690 000 [500 000–970 000] человек. Почти 2 миллиона человек умерли от Covid-19 за 2020 год, и 2,5 миллиона человек в год с момента объявления пандемии.

Существенно, что указанное в публикации количество смертей от коронавируса на 2 апреля 2020 года близко к истине: по статистическим данным, предоставленным Worldometer, на тот момент в мире было зарегистрировано 57 016 смертей от Covid-19. Однако год назад пандемия только начиналась, и количество смертей от коронавируса стремительно увеличивалось с каждым днем. Таким образом, уже через месяц — 2 мая 2020 года количество летальных исходов от Covid-19 в мире достигло 250 813. По данным ВОЗ, на 7 апреля 2021 года число зарегистрированных смертей от Covid-19 составило уже 2 862 664, из них 7 855 скончались за последние сутки.

Необходимо отметить, что сравнивать смертность от коронавируса со смертностью от гриппа некорректно. Были проведены различные исследования, доказавшие, что смертность от Covid-19 в несколько раз выше чем от гриппа. Об этом также уже сообщал и Re:Check. За последние десять лет (такие данные начали собирать с сезона гриппа 2009/2010 гг.) наибольшее количество смертей от гриппа в Латвии было во время сезона 2017/2018 гг. — 91 человек, тогда как от Covid-19 с начала пандемии скончались уже 1946 (информация на 7 апреля 2021 года).