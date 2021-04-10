Спущенное колесо на стоянке: пока водитель его менял, из машины украли кошелек

В четверг, 8 апреля, около 18:30 Госполиция получила информацию о похищении более 300 евро из салона автомобиля в Цесисе, на улице Я. Порука. Выяснилось, что пострадавший на стоянке заметил, что у его машины повреждено колесо.

По словам Васкане, пока водитель менял колесо, из салона автомобиля, где находился кошелек, были украдены деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля. Расследование продолжается.

В Госполиции призывают автовладельцев обращать внимание на безопасность своих автомобилей, не оставлять в салоне ключи, регистрационные документы на автомобиль или ценные вещи.

Личные вещи, оставленные на видном месте, служат для воров стимулом к ​​проникновению в транспортное средство, разбивая автомобильное стекло или иным образом повреждая его. Жителей также призывают не терять бдительность и не оставлять свою собственность в легко доступных для воров местах.