Сб, 10.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Спущенное колесо на стоянке: пока водитель его менял, из машины украли кошелек

ФОТО: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

​В Цесисе, пока водитель менял колесо, воры обокрали машину, сообщила старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

В четверг, 8 апреля, около 18:30 Госполиция получила информацию о похищении более 300 евро из салона автомобиля в Цесисе, на улице Я. Порука. Выяснилось, что пострадавший на стоянке заметил, что у его машины повреждено колесо.

По словам Васкане, пока водитель менял колесо, из салона автомобиля, где находился кошелек, были украдены деньги. 

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля. Расследование продолжается.

В Госполиции призывают автовладельцев обращать внимание на безопасность своих автомобилей, не оставлять в салоне ключи, регистрационные документы на автомобиль или ценные вещи.

Личные вещи, оставленные на видном месте, служат для воров стимулом к ​​проникновению в транспортное средство, разбивая автомобильное стекло или иным образом повреждая его. Жителей также призывают не терять бдительность и не оставлять свою собственность в легко доступных для воров местах.

Помимо этого, в полиции призвали не оставаться равнодушными. В случаях, если вы видите, что на стоянке рядом с транспортным средством находятся чужие люди, которые, очевидно, не являются его владельцами, а их намерения могут быть преступными, следует немедленно уведомить полицию по телефону 110 и, если это возможно, сообщить об активности подозрительных лиц также водителю или владельцу авто.

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