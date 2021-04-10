Спущенное колесо на стоянке: пока водитель его менял, из машины украли кошелек
В Цесисе, пока водитель менял колесо, воры обокрали машину, сообщила старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
В Цесисе, пока водитель менял колесо, воры обокрали машину, сообщила старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
В четверг, 8 апреля, около 18:30 Госполиция получила информацию о похищении более 300 евро из салона автомобиля в Цесисе, на улице Я. Порука. Выяснилось, что пострадавший на стоянке заметил, что у его машины повреждено колесо.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля. Расследование продолжается.
В Госполиции призывают автовладельцев обращать внимание на безопасность своих автомобилей, не оставлять в салоне ключи, регистрационные документы на автомобиль или ценные вещи.
Личные вещи, оставленные на видном месте, служат для воров стимулом к проникновению в транспортное средство, разбивая автомобильное стекло или иным образом повреждая его. Жителей также призывают не терять бдительность и не оставлять свою собственность в легко доступных для воров местах.
Помимо этого, в полиции призвали не оставаться равнодушными. В случаях, если вы видите, что на стоянке рядом с транспортным средством находятся чужие люди, которые, очевидно, не являются его владельцами, а их намерения могут быть преступными, следует немедленно уведомить полицию по телефону 110 и, если это возможно, сообщить об активности подозрительных лиц также водителю или владельцу авто.