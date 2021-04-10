"Идет за нами 40 минут": подростки вызвали полицию из-за преследующего их мужчины. Он оказался в розыске

Двое несовершеннолетних подростков оказались в очень неприятной ситуации - после полуночи они пешком возвращались домой. Около 40 минут их преследовал подозрительный тип. Ребята вызвали полицию.

К большому удивлению стражей порядка, прибыв в указанное место на улице Бривибас спустя несколько минут после вызова, на перекрестке стояли не только двое просивших о помощи, но и сам возможный злодей.

"Мы идем из центра. Он идет за нами уже минут 40. Он не такой агрессивный, но мы опоздали на трамвай", - рассказали подростки полицейским.

В свою очередь подозрительный мужчина заявил, что проживает по тому же адресу, что и дети:

"Я провожаю мальчиков до дома. Они идут домой, в Межапарк. Я провожаю их, потому что последний трамвай уже ушел. Все нормально". 7

Сотрудники правоохранительных органов пригласили молодых людей в полицейский бусик, а мужчину, уже не в первый раз попавшего в поле зрения полиции, попросили предъявить документ, удостоверяющий личность. После проверки по базе данных выяснилось, что мужчина в настоящее время объявлен в розыск.