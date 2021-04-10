В Эстонии десятый день протестуют против закона, позволяющего штрафовать за нарушение ограничений

Ранее Департамент здоровья сообщил, что поскольку протестующие у здания парламента люди игнорируют требование по соблюдению дистанции, установленное для ограничения распространения вируса, имеется большой риск заражения. Поэтому полиция перекрывает для них доступ на площадь и принуждает разделяться на более маленькие группы.

В субботу, 10 апреля, по словам участковых полицейских отделения Кесклинн день их начался спокойно: "Надеемся, что так и останется". За день полиция не сообщила пока что о несоблюдении ограничений, сами полицейские на месте помогали распределить людей по группам таким образом, чтобы были соблюдены ограничения (группа до десяти человек может собираться, соблюдение дистанции обязательно). Полицейские отмечают, что люди относились с пониманием, о конфликтах не сообщалось.

После обеда простеющие решили сделать кружок по Старому городу и вернулись позже обратно на Тоомпеа, к тому моменту число их убавилось.

В отличие от прошлых дней сегодня протестующие не пели так много песен. Также оператор Postimees на месте отметил, что хотя полиция призывала людей держать дистанцию, некоторые участники протеста не прислушивались к словам полицейских.