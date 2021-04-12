Беды судна Ever Given продолжаются: корабль до сих пор не покинул Суэцкий канал

Хотя огромный контейнеровоз Ever Given был успешно сдвинут с места, освободив путь для других кораблей, и технически может участвовать в морских перевозках с 29 марта, однако он бросил якорь в Большом Горьком озере в центре Суэцкого канала. По данным Wall Street Journal, египетские власти не позволят судну покинуть канал до тех пор, пока его владельцы не выплатят компенсацию.

Египет требует компенсацию за закрытие морского пути почти на неделю, а также за проведение спасательных работ.

"Судно останется в озере до завершения расследования и выплаты компенсации. Надеемся, что получится быстро договориться. Как только будет достигнута договоренность о размере компенсации, судно сможет идти дальше", - сказал Усама Раби, глава администрации Суэцкого канала.

Чиновник не исключил, что Египет может обратиться в суд против судовладельцев, но есть надежда достичь соглашения без судебной помощи.

Хотя Раби не указал конкретную сумму иска, ранее он дал понять, что Египет требует компенсацию в размере 1 миллиарда долларов.

Как рассчитывалась эта сумма, не разглашается. Лондонская финансовая аналитическая компания Refinitiv подсчитала, что стоимость использования канала может составить 95 миллионов долларов в неделю. Однако египетские власти не потеряли эти деньги, так как стоявшие в очереди корабли заплатили пошлину после того, как удалось пересечь Суэцкий канал.

Поскольку Ever Given находится в некоем плену, экипаж корабля тоже не может его покидать.

Общая сумма компенсации за инцидент с Ever Given может превысить 1 миллиард долларов. Другие компании, в том числе владельцы товаров, также могут потребовать возмещения убытков.

Японская компания Shohei Kisen Kaisha, владеющая контейнеровозом Ever Given, подтвердила, что переговоры продолжаются и что компания сотрудничает с египетскими властями, но точная сумма в настоящее время неизвестна. В то же время прямые владельцы судна, две дочерние компании Shohei Kisen Kaisha, подали иск против оператора судна, чтобы уменьшить свою ответственность. В настоящее время неясно, сколько времени может занять судебный процесс.

Напомним, судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта - после того, как проходивший канал контейнеровоз Ever Given сел на мель. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра. Утром 29 марта гигантский контейнер Ever Given был снят с мели в результате третьей попытки спасательных служб. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось убрать около 30 тысяч кубометров песка.