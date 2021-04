Беды судна Ever Given продолжаются: корабль до сих пор не покинул Суэцкий канал

Хотя огромный контейнеровоз Ever Given был успешно сдвинут с места, освободив путь для других кораблей, и технически может участвовать в морских перевозках с 29 марта, однако он бросил якорь в Большом Горьком озере в центре Суэцкого канала. По данным Wall Street Journal, египетские власти не позволят судну покинуть канал до тех пор, пока его владельцы не выплатят компенсацию.

Поскольку Ever Given находится в некоем плену, экипаж корабля тоже не может его покидать.

Общая сумма компенсации за инцидент с Ever Given может превысить 1 миллиард долларов. Другие компании, в том числе владельцы товаров, также могут потребовать возмещения убытков.

Японская компания Shohei Kisen Kaisha, владеющая контейнеровозом Ever Given, подтвердила, что переговоры продолжаются и что компания сотрудничает с египетскими властями, но точная сумма в настоящее время неизвестна. В то же время прямые владельцы судна, две дочерние компании Shohei Kisen Kaisha, подали иск против оператора судна, чтобы уменьшить свою ответственность. В настоящее время неясно, сколько времени может занять судебный процесс.

Напомним, судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта - после того, как проходивший канал контейнеровоз Ever Given сел на мель. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра. Утром 29 марта гигантский контейнер Ever Given был снят с мели в результате третьей попытки спасательных служб. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось убрать около 30 тысяч кубометров песка.