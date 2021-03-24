Ср, 24.03.2021
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Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Видео ⟩ Севший на мель контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал. В пробке стоят более 100 судов

ФОТО: Скриншот с видео

Контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров, направлявшийся из Китая в Нидерланды, заблокировал движение по Суэцкому каналу, "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник, 23 марта, проходя канал, контейнеровоз сел на мель. Bloomberg отмечает, что это произошло "случайно" - из-за поднявшегося сильного ветра судно отклонилось от курса. 

Также отмечается, что экипажу ничего не угрожает. По последним данным, на судне нет пострадавших, акватория не загрязнена. 

Чтобы снять контейнеровоз с мели, может потребоваться несколько дней. Из-за происшествия уже сформировалась очередь из более чем 100 судов, которые ожидают возможности пройти Суэцкий канал.

Суэцкий канал - важнейший торговый путь, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом.

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