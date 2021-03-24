Видео ⟩ Севший на мель контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал. В пробке стоят более 100 судов

Во вторник, 23 марта, проходя канал, контейнеровоз сел на мель. Bloomberg отмечает, что это произошло "случайно" - из-за поднявшегося сильного ветра судно отклонилось от курса.

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021

Также отмечается, что экипажу ничего не угрожает. По последним данным, на судне нет пострадавших, акватория не загрязнена.

Чтобы снять контейнеровоз с мели, может потребоваться несколько дней. Из-за происшествия уже сформировалась очередь из более чем 100 судов, которые ожидают возможности пройти Суэцкий канал.