Видео ⟩ Севший на мель контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал. В пробке стоят более 100 судов

Во вторник, 23 марта, проходя канал, контейнеровоз сел на мель. Bloomberg отмечает, что это произошло "случайно" - из-за поднявшегося сильного ветра судно отклонилось от курса.
Также отмечается, что экипажу ничего не угрожает. По последним данным, на судне нет пострадавших, акватория не загрязнена.
Чтобы снять контейнеровоз с мели, может потребоваться несколько дней. Из-за происшествия уже сформировалась очередь из более чем 100 судов, которые ожидают возможности пройти Суэцкий канал.
Суэцкий канал - важнейший торговый путь, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом.