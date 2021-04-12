Пн, 12.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Эстонии пациент с пневмонией после коронавируса не дождался помощи у дверей больницы

Нарвская больница ФОТО: Николай Андреев

В редакцию Rus.Postimees обратился нарвский пенсионер Андрей, который рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом. Вдобавок к Covid-19, мужчина заболел еще и двусторонней пневмонией. И когда пришел в Нарвскую больницу, то медики, как возможно заразного, оставили его ждать помощи на улице. Он ждал более получаса, замерз и вынужден был уйти домой. В больнице объяснили эту ситуацию тем, что врачи были заняты тяжелыми пациентами. Приводим рассказ нарвитянина и комментарий больницы.

+2 и сильный ветер

"Заболел я примерно в начале второй декады марта, - написал Андрей. - Сразу понял, что это он, абсолютно свеженький Ковид меня выхватил из человеческой массы в качестве очередного испытуемого экземпляра. Наученный горьким опытом уже прошедших это чистилище людей, принял решение, немедленно самоизолироваться у себя на даче вместе со своим котом Самсоном. Воду и продукты, огромная благодарность в том моим родственникам, мне привозили и оставляли на крыльце дома. Правда, мне была больше необходима простая вода или чай, что не скажешь про Самсона - он понял это по своему: и раз уж хозяин оказался так надолго дома, значит надо воспользоваться этим случаем на всю катушку.

Аппетит у него прорезался, как у самого царя зверей, очевидно по родственной линии, и быть бы новой композиции известного фонтана Петергофа, где главные персонажи поменялись бы местами, если бы не своевременное снабжение нас продуктами. Прошу прощения, немного отклонился от сути повествования, продолжим.

Через две недели после самоизоляции и самолечения мне стало немного лучше, и я понял, что жизнь все же продолжается и необходимо выбираться на свет Божий. Я позвонил своему семейному врачу, и спасибо ему, он дал мне немедленно направление на рентген, который показал, что у меня в добавок к вирусу еще и двухсторонняя пневмония, чего я никак не ожидал, так как высокой температуры у меня за все время болезни не было.

Мне был прописан курс антибиотика, по истечении которого кашель, мучивший меня все эти две недели, практически прошел. Но самочувствие желало бы быть лучше, по окончании третьей недели моей борьбы с не очень понятным вирусом, осталось болезненное состояние и всепоглощающая усталость.

Моему коту Самсону очевидно надоел столь долго хворающий хозяин, и прилично отъевшись, он вспомнил свои мартовские обязанности - ведь на дворе весна и много достойных соплеменников и соплеменниц, которым надо вновь доказывать свою силушку и способности. Кот сутками  пропадал в борьбе за свое жизненное пространство и возможность сотворить, как можно больше новых родственников, очевидно, что трехнедельное наблюдение за своим хозяином не прошло даром и Самсон понял, что только они, родные не бросят тебя в беде и всегда придут на помощь.

Но вновь отойдем от лирического отступление, и продолжу повествование, ведь впереди меня ждало самое интересное, надеюсь и Вам, уважаемые читатели это понравится.

По истечении трех недель моей самоизоляции, так как мое самочувствие, все еще желало быть лучше, мой семейный доктор выдал мне направление в больницу, возможно для более детального исследования и лечения. Уточнив предварительно в приемном покое Нарвской больницы, в какое время мне лучше всего к ним обратится, я 7 апреля в 9 часов утра был у дверей приемного покоя. На мой звонок вышла молодая девушка, записала мои данные, цель визита, померила мою температуру и приказала ожидать.

Тамбур приемного отделения вполне комфортный - тепло, есть скамеечка, где можно присесть и урна для мусора. За 20 минут, что я ожидал в приемный покой обратилась еще одна бабушка с травмой от укуса ее кошкой - очевидно они чего-то не поделили. Бабушку немедленно провели к доктору и через несколько минут она вышла довольная и очевидно уколотая от столбняка. Этот случай прибавил мне значительно оптимизма, я увидел, как оперативно работает нарвская медицина.

Бабулю никто не спросил есть ли у нее вирус, болеет ли она или уже привилась, ее просто оперативно провели в приемный покой, укололи и отправили домой. Это обнадеживало, что и со мной разберутся быстро. Но я совершил большую ошибку, я честно сказал приемщице, что переболел вирусом и у меня направление в связи с пневмонией, а надо было сослаться на своего Самсона, и заявить, что здесь я по его вине. Возможно все решилось бы так же быстро, как и с бабулей. 

Через 20 минут приемщица вышла в тамбур и сообщила, что так как у меня возможно вирус, мне следует ожидать приема в красной зоне. В красной так в красной, какое значение где ожидать?

Я уточнил где находится эта зона и получил прямой ответ, что это недалеко, всего в паре метрах от приемного покоя, и далее самое интересное, красная зона находится на улице перед воротами гаража выезда скорой помощи, и где есть соответствующее объявление, что ожидать приема здесь. Я не стал спорить, что у меня пневмония, что на улице +2 и сильный ветер, но ведь весеннее солнце светило, и я думал, ждать долго не придется. Как я ошибался!

Через 30 минут ожидания основательно замерзнув, решил позвонить, что очевидно про меня забыли. Приемщица вежливо сообщила, что все хорошо, так и должно быть, и продолжайте стоять в зоне видимости видеокамеры.

Еще через 10 минут понял, что замерз окончательно и еще немного и мне уже никакая помощь не потребуется,

кот останется сиротой, и необходимо срочно спасаться, выпить горячего чаю и согреться. Я уехал домой.

Спасение утопающего, дело самого утопающего. В этот же день я самостоятельно сдал анализы на антитела и вирус. Вечером я уже знал, что у меня более 4 тысяч антител, что я переболел либо еще болею. Утром следующего дня получил сообщение по автоматическому телефону, что у меня положительный тест, чего и следовало ожидать после почти месячного лечения.

На следующий день повторный рентген показал, что есть положительная динамика, затемнения в легких немного уменьшаются. Очевидно доктор пропишет мне дополнительный курс антибиотика. Борьба продолжается. 

Уважаемые читатели, основываясь на своем горьком опыте, осмелюсь дать Вам совет, кстати кот Самсон присоединяется, не болейте, берегите себя, надейтесь на себя и своих близких!"

Нарвская больница: дверь должны были открыть сразу

Руководитель коммуникаций Нарвской больницу Евгений Парв сообщила, что описанная в письме ситуация действительно имела место:

"Пациенты с короноинфекцией или с подозрением на нее после первичного осмотра сестры ЭМО отправляются через другой вход для нахождения в красной зоне отделения (месте изоляции для пациентов с коронавирусом). Это обычная практика и в других больницах. Но, естественно, пациент не должен ждать на улице. За то время, пока пациент дойдет до другого входа (сам или с помощью персонала, если состояние этого требует), персонал уже должен открывать дверь и сразу направлять пациента внутрь отделения.

В этой конкретной ситуации свою роль сыграл человеческий фактор и то обстоятельство, что в это время в ЭМО находилось несколько тяжелых пациентов, которые требовали повышенного внимания и интенсивных действии персонала.

Мы очень серьезно обсудили с персоналом письмо как пример недопустимой ситуации обращения с пациентом и приносим свои извинения пациенту за столь негативный опыт и несвоевременность оказания помощи".

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