В Эстонии пациент с пневмонией после коронавируса не дождался помощи у дверей больницы

Тамбур приемного отделения вполне комфортный - тепло, есть скамеечка, где можно присесть и урна для мусора. За 20 минут, что я ожидал в приемный покой обратилась еще одна бабушка с травмой от укуса ее кошкой - очевидно они чего-то не поделили. Бабушку немедленно провели к доктору и через несколько минут она вышла довольная и очевидно уколотая от столбняка. Этот случай прибавил мне значительно оптимизма, я увидел, как оперативно работает нарвская медицина.

Бабулю никто не спросил есть ли у нее вирус, болеет ли она или уже привилась, ее просто оперативно провели в приемный покой, укололи и отправили домой. Это обнадеживало, что и со мной разберутся быстро. Но я совершил большую ошибку, я честно сказал приемщице, что переболел вирусом и у меня направление в связи с пневмонией, а надо было сослаться на своего Самсона, и заявить, что здесь я по его вине. Возможно все решилось бы так же быстро, как и с бабулей.

Через 20 минут приемщица вышла в тамбур и сообщила, что так как у меня возможно вирус, мне следует ожидать приема в красной зоне. В красной так в красной, какое значение где ожидать?

Я уточнил где находится эта зона и получил прямой ответ, что это недалеко, всего в паре метрах от приемного покоя, и далее самое интересное, красная зона находится на улице перед воротами гаража выезда скорой помощи, и где есть соответствующее объявление, что ожидать приема здесь. Я не стал спорить, что у меня пневмония, что на улице +2 и сильный ветер, но ведь весеннее солнце светило, и я думал, ждать долго не придется. Как я ошибался!

Через 30 минут ожидания основательно замерзнув, решил позвонить, что очевидно про меня забыли. Приемщица вежливо сообщила, что все хорошо, так и должно быть, и продолжайте стоять в зоне видимости видеокамеры.

Еще через 10 минут понял, что замерз окончательно и еще немного и мне уже никакая помощь не потребуется, 1

кот останется сиротой, и необходимо срочно спасаться, выпить горячего чаю и согреться. Я уехал домой.

Спасение утопающего, дело самого утопающего. В этот же день я самостоятельно сдал анализы на антитела и вирус. Вечером я уже знал, что у меня более 4 тысяч антител, что я переболел либо еще болею. Утром следующего дня получил сообщение по автоматическому телефону, что у меня положительный тест, чего и следовало ожидать после почти месячного лечения.

На следующий день повторный рентген показал, что есть положительная динамика, затемнения в легких немного уменьшаются. Очевидно доктор пропишет мне дополнительный курс антибиотика. Борьба продолжается.

Уважаемые читатели, основываясь на своем горьком опыте, осмелюсь дать Вам совет, кстати кот Самсон присоединяется, не болейте, берегите себя, надейтесь на себя и своих близких!"

Нарвская больница: дверь должны были открыть сразу

Руководитель коммуникаций Нарвской больницу Евгений Парв сообщила, что описанная в письме ситуация действительно имела место:

"Пациенты с короноинфекцией или с подозрением на нее после первичного осмотра сестры ЭМО отправляются через другой вход для нахождения в красной зоне отделения (месте изоляции для пациентов с коронавирусом). Это обычная практика и в других больницах. Но, естественно, пациент не должен ждать на улице. За то время, пока пациент дойдет до другого входа (сам или с помощью персонала, если состояние этого требует), персонал уже должен открывать дверь и сразу направлять пациента внутрь отделения.

В этой конкретной ситуации свою роль сыграл человеческий фактор и то обстоятельство, что в это время в ЭМО находилось несколько тяжелых пациентов, которые требовали повышенного внимания и интенсивных действии персонала.