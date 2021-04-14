Ср, 14.04.2021
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Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США

Обещанная месть? У ОАЭ напали на израильское судно

Hyperion Ray ФОТО: Скриншот из видео

Грузовое судно, принадлежащее израильской компании, было атаковано у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пишет "Медуза" со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen и его источники. Атака была совершена недалеко от эмирата Фуджейра.

Израильский телеканал "12" утверждает, что по сухогрузу ударила ракета - она была выпущена с дальнего расстояния, при этом судно не пострадало. Reuters, в свою очередь, ссылаясь на свои источники, сообщает, что на судне произошел взрыв, однако обошлось без жертв.

По сообщениям издания The Times Of Israel, официальные лица в Иерусалиме считают, что к атаке причастен Иран - ранее это государство обещало отомстить за атаку Израиля на завод по обогащению урана - 11 апреля произошел сбой в электросети главного объекта ядерной программы Ирана. Тогда власти страны заявили о теракте.

Телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что после инцидента ВМС Израиля перевели в состояние повышенной боевой готовности.

Происходящее пока никак не прокомментировали официальные представители ни Израиля, ни ОАЭ, ни Ирана.

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