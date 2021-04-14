Обещанная месть? У ОАЭ напали на израильское судно

Израильский телеканал "12" утверждает, что по сухогрузу ударила ракета - она была выпущена с дальнего расстояния, при этом судно не пострадало. Reuters, в свою очередь, ссылаясь на свои источники, сообщает, что на судне произошел взрыв, однако обошлось без жертв.

По сообщениям издания The Times Of Israel, официальные лица в Иерусалиме считают, что к атаке причастен Иран - ранее это государство обещало отомстить за атаку Израиля на завод по обогащению урана - 11 апреля произошел сбой в электросети главного объекта ядерной программы Ирана. Тогда власти страны заявили о теракте.

Телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что после инцидента ВМС Израиля перевели в состояние повышенной боевой готовности.