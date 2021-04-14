Ср, 14.04.2021
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Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения
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Отключения БелАЭС - "плановые". Но плана нет

Неизвестно, будет ли АЭС отключаться снова ФОТО: Еврорадио​

7 апреля первый энергоблок БелАЭС был отключён от сети. С 3 ноября, когда он был включён в энергосистему Беларуси, это уже седьмой раз. И почти всегда Минэнерго сообщает, что отключения - плановые. Например, так было 10 марта и 20 февраля. Что это за план, в соответствии с которым отключают энгергоблок? И существует ли он вообще? И если да, то, значит, уже сейчас можно узнать даты отключений в будущем? Еврорадио задало эти вопросы атомщикам и чиновникам. 

"Плана подключений и отключений нет"

- Некоторые путают этап промышленной и опытно-промышленной эксплуатации. Опытно-промышленная эксплуатация - это этап настройки оборудования и систем блока. Проводятся соответствующие испытания. Из 394 большинство выполнено. И, самое главное, проводятся повторные испытания, в том числе с отключением блока, чтобы убедиться, что всё будет работать надёжно и безопасно, - говорит пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович.

Наша собеседница подчеркивает, что такая практика - норма для всего мира.

- Задача этого этапа, ввода в эксплуатацию, это не выработка киловатт-часов (хотя это, конечно, приятный бонус для БелАЭС), а масштабное испытание, - рассказывает Еврорадио консультант Госатомнадзора Олег Соболев. - Есть программа опытно-промышленной эксплуатации, которая должна быть полностью выполнена. Она включает эти 394 испытания. Отдельного плана подключений и отключений нет.

Коммерческая эксплуатация БелАЭС начнётся после того, как станция получит лицензию. А пока, параллельно завершению работ по настройке оборудования, на АЭС готовятся к комплексному опробованию блока на номинальной мощности. То есть на такой, как при нормальном режиме работы АЭС.

- Эта работа будет проводиться в течение 15 суток и является завершающим этапом опытно-промышленной эксплуатации. Это одна из наиболее ответственных эксплуатационных операций. Она связывает всё оборудование из системы блока атомной станции, - рассказывает пресс-секретарь Минэнерго.

Отключать БелАЭС будут по необходимости

Интересуемся, если этап завершающий, то возможных отключений осталось не так много или их совсем не будет? 

- Точно по количеству не могу сказать. В зависимости от необходимости. Остались последние динамические испытания. Если мы увидим, что не требуется доналадки оборудования и дорегулировки, то остановок больше не будет. Мы видим, что эта информация очень востребована, поэтому стараемся заранее объяснять, для чего отключается энергоблок, какие испытания проводятся, - говорят в Минэнерго.

Олег Соболев призывает белорусов следить за сайтом Госатомнадзора.

- Приближается ввод БелАЭС в эксплуатацию. А это не только сам объект, а целая инфраструктура. В том числе регулирующая составляющая этой инфраструктуры. Мы начиная с середины февраля проводим серию информационных мероприятий, в ходе которых рассказываем про элементы этой инфраструктуры, в каком они состоянии, как они создавались, к какому результату мы пришли.

У представителей БелАЭС оперативно получить комментарий не удалось, но Еврорадио обещали ответить "в том же ключе", что и в Минэнерго.

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