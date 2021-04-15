Пираты освободили моряков, похищенных в Гвинейском заливе с корабля, который плыл из Латвии

Компания "рада сообщить, что все 15 ее сотрудников и членов экипажа, похищенных с корабля Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, освобождены", - говорится в заявлении De Poli Tankers.

"Моряки в безопасности, они могут вернуться к своим семьям в Восточной Европе и на Филиппинах и начать оправляться от этой крайне тревожной ситуации", - отмечается в заявлении компании.

15 членов экипажа были захвачены примерно в 390 км к югу от Котону, крупнейшего города Бенина, когда пираты атаковали судно, зарегистрированное на Мальте.

Остальные шесть членов экипажа остались нетронутыми на этом корабле, который плыл из латвийской столицы Риги в крупнейший город Нигерии Лагос.

В Гвинейском заливе, который простирается от Сенегала до Анголы, пиратские нападения на суда с целью похищения членов экипажа, чтобы получить выкуп, стали обычным явлением. Эти атаки обычно осуществляют пираты из Нигерии.