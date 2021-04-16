Польша: таинственный монстр на дереве, державший в страхе жителей дома, оказался круассаном

Инспектор службы поинтересовался у звонившей женщины, не является ли это животное хищной птицей. В ходе разговора они пришли к выводу, что животное больше похоже на игуану.

Оказалось, что в ветках дерева была вовсе не птица и даже не животное.

Z cyklu "Z pamiętnika inspektora" - relacjonuje inspektor Adam. - Przyjedźcie i go zabierzcie! – w głosie dzwoniącej... Posted by KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami on Otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

По прибытии на место ЧП сотрудники инспекции констатировали, что висящий на дереве сирени предмет без конечностей - круассан. Возможно, выброшенный из окна специально для корма птицам.