Польша: таинственный монстр на дереве, державший в страхе жителей дома, оказался круассаном
В Польше, в городе Краков в службу спасения животных поступил вызов: жильцы дома испугались загадочного существа на дереве перед окнами.
В Польше, в городе Краков в службу спасения животных поступил вызов: жильцы дома испугались загадочного существа на дереве перед окнами.
Инспектор службы поинтересовался у звонившей женщины, не является ли это животное хищной птицей. В ходе разговора они пришли к выводу, что животное больше похоже на игуану.
Оказалось, что в ветках дерева была вовсе не птица и даже не животное.
Z cyklu "Z pamiętnika inspektora" - relacjonuje inspektor Adam. - Przyjedźcie i go zabierzcie! – w głosie dzwoniącej...Posted by KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami on Otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis
По прибытии на место ЧП сотрудники инспекции констатировали, что висящий на дереве сирени предмет без конечностей - круассан. Возможно, выброшенный из окна специально для корма птицам.
Как отмечает BBC, инспекторы отреагировали спокойно. А в организации заявили, что люди должны и дальше проявлять осторожность и информировать о любых опасениях по поводу благополучия животных.