JCDecaux Latvija: демонтируем остановки в Риге, чтобы избежать штрафа

По словам Брокане, компания установила и обслуживает в Риге 600 остановок. Демонтаж запланирован на 100 остановках, которые были установлены в начале 2000-х годов и у них истек срок эксплуатации.

Вместо этих остановок муниципалитет обещает новые, но тендер на их установку все еще продолжается, поэтому самоуправление попросило JCDecaux Latvija отложить демонтаж остановок общественного транспорта до тех пор, пока не будут доставлены новые навесы для остановок.

Брокане рассказала, что компания неоднократно обращалась в Рижскую думу с просьбой разрешить ситуацию, но решение откладывалось,

кроме того, в конце прошлого года Рижская дума начала применять штрафы в отношении JCDecaux Latvija за эти 100 остановок.

"Чтобы не получать новые штрафы, навесы остановок общественного транспорта решили демонтировать", - подчеркнула Брокане.

По ее словам, применение санкций Рижской думой и одновременно призыв не спешить с демонтажем остановок явно противоречат друг другу. Остановки связаны с эксплуатационными расходами, которые в настоящее время JCDecaux Latvija покрывает за счет доходов от рекламы.

"Наши дальнейшие действия будут зависеть от решения Рижской думы, то есть, если дума не применит штрафы, мы готовы не демонтировать оставшиеся 30 остановок и обеспечить их дальнейшую эксплуатацию за счет доходов от рекламы", - сказал глава предприятия, отметив, что это было бы наиболее разумным решением.