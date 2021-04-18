В реке Иецава зафиксировано загрязнение нефтепродуктами длиной в полкилометра

В ночь на воскресенье, вскоре после полуночи, VVD получила информацию от муниципальной полиции о том, что на реке Иецава возле моста на улице Расас в волости Цену была обнаружена утечка топлива.

Инспекторы VVD незамедлительно провели осмотр, в ходе которого обнаружили, что на поверхности реки Иецава видны маслянистые пятна, а на месте происшествия ощущается запах дизельного топлива.

В сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) на реке были оперативно установлены заградительные и поглощающие заграждения, что ограничило дальнейшее распространение загрязнения. 1

Учитывая, что загрязнение было обнаружено ночью, выявление возможного источника утечки было продолжено утром.

Во время повторной проверки было установлено, что загрязнение в реке тянется на 500 метров в длину и 20 метров в ширину. Обследование участка выявило источник нефтепродуктов - течь из пруда примерно в 500 метрах. Дополнительные поглощающие боны расположены в реке на участке загрязнения.