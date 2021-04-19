Электричество на склад не положишь. Кому Беларусь будет продавать свои киловатты

Но, похоже, и эта страна скоро закроется для белорусского экспорта электроэнергии. В Украине существует довольно сильное лобби, которое преследует интересы собственных производителей электроэнергии и выступает с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.
18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в Facebook ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.
Украинский президент поддержал позицию относительно ограничения импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, и пообещал усовершенствовать "законодательное регулирование такого ограничения".
Да и президент Литвы неоднократно призывал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии. По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, "не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния".
Пока украинские власти официально не заявляли о решении отказаться от покупки электроэнергии из Беларуси, но это вполне вероятно, отметила в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" Виктория Василевич.
По ее мнению, показателем треснувших экономических отношений Украины и Беларуси стал недавний отказ львовской мэрии от закупки партии городских автобусов МАЗ.
"Это первая ласточка. Помимо этой очевидной тенденции, покупка электроэнергии будет увязана с возможной ролью Беларуси в вероятном обострении военного конфликта между Украиной и Россией", - заявила эксперт.
При этом, полагает Василевич, если Украина присоединится как ассоциированный член к НАТО (что более чем вероятно и предсказуемо), то эмбарго на нашу электроэнергию будет наложено автоматически.
Откроет ли Россия для белорусского электричества свой энергорынок?
В последнее время темой сбыта белорусской электроэнергии, похоже, озаботилась и Москва - ведь Минску сложно будет возвращать деньги, которые были потрачены на белорусскую АЭС.
Одним из реалистичных сценариев окупаемости БелАЭС может стать ее выход на российский рынок мощности.
Вот и Владимир Семашко заявил, что Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в Россию после формирования единого рынка электроэнергии.
"Если будет единый рынок электроэнергии с 2022 года, то будут брать и в Россию", - сказал белорусский дипломат.
При этом, утверждает посол, у Беларуси нет опасений, что девать энергию будет некуда. В крайнем случае, заявил он, "частично выведем из эксплуатации старые, низкоэффективные энергогенерирующие мощности".
"В последнее время риторика такова, что электроэнергия от БелАЭС будет использоваться внутри страны", - отметила в комментарии для Naviny.by эксперт в энергетической сфере Татьяна Манёнок.
"Действительно, в связи с похолоданием в начале текущего года спрос на электроэнергию существенно вырос. Но это не значит, что покроется вся вырабатываемая на станции энергия. Если посмотреть статистику последних лет, мы увидим, что спрос на электричество на внутреннем рынке не растет очень быстро. Он чуть ли не стагнирует - по прошлому году рост спроса был в пределах 1%", - сказала эксперт.