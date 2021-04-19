Электричество на склад не положишь. Кому Беларусь будет продавать свои киловатты

Но, похоже, и эта страна скоро закроется для белорусского экспорта электроэнергии. В Украине существует довольно сильное лобби, которое преследует интересы собственных производителей электроэнергии и выступает с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.

18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в Facebook ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.

Украинский президент поддержал позицию относительно ограничения импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, и пообещал усовершенствовать "законодательное регулирование такого ограничения".

Да и президент Литвы неоднократно призывал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии. По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, "не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния".

Пока украинские власти официально не заявляли о решении отказаться от покупки электроэнергии из Беларуси, но это вполне вероятно, отметила в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" Виктория Василевич.

По ее мнению, показателем треснувших экономических отношений Украины и Беларуси стал недавний отказ львовской мэрии от закупки партии городских автобусов МАЗ.

"Это первая ласточка. Помимо этой очевидной тенденции, покупка электроэнергии будет увязана с возможной ролью Беларуси в вероятном обострении военного конфликта между Украиной и Россией", - заявила эксперт.

При этом, полагает Василевич, если Украина присоединится как ассоциированный член к НАТО (что более чем вероятно и предсказуемо), то эмбарго на нашу электроэнергию будет наложено автоматически.

Откроет ли Россия для белорусского электричества свой энергорынок?

В последнее время темой сбыта белорусской электроэнергии, похоже, озаботилась и Москва - ведь Минску сложно будет возвращать деньги, которые были потрачены на белорусскую АЭС.

Одним из реалистичных сценариев окупаемости БелАЭС может стать ее выход на российский рынок мощности.

Вот и Владимир Семашко заявил, что Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в Россию после формирования единого рынка электроэнергии.

"Если будет единый рынок электроэнергии с 2022 года, то будут брать и в Россию", - сказал белорусский дипломат.

При этом, утверждает посол, у Беларуси нет опасений, что девать энергию будет некуда. В крайнем случае, заявил он, "частично выведем из эксплуатации старые, низкоэффективные энергогенерирующие мощности".

"В последнее время риторика такова, что электроэнергия от БелАЭС будет использоваться внутри страны", - отметила в комментарии для Naviny.by эксперт в энергетической сфере Татьяна Манёнок.