Вт, 20.04.2021
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Эва Юхневича, руководитель бюро вакцинации

Настя Ивлеева выпустит чипсы "Изи пизи" и энергетик "Чича-бум"

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева вместе с бизнес-партнерами выпустит чипсы, энергетический напиток и шоколад. Об этом сообщают "Ведомости".

"Все знают меня как чипсоеда - это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы - органичное для меня решение",

- приводит газета слова Ивлеевой. 

Как сообщается, запуск и развитиее ее брендов будет на ООО "Коленки пчелы", которое звезда с партнерами зарегистрировали в феврале этого года.

В ближайшие дни компания планирует регистрировать товарные знаки "Изи пизи"(чипсы) и "Чича-бум" (энергетический напиток).

Также в компании хотят регистрировать и бренд шоколада, но его название пока не прозвучало.

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