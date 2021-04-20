Настя Ивлеева выпустит чипсы "Изи пизи" и энергетик "Чича-бум"
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева вместе с бизнес-партнерами выпустит чипсы, энергетический напиток и шоколад. Об этом сообщают "Ведомости".
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева вместе с бизнес-партнерами выпустит чипсы, энергетический напиток и шоколад. Об этом сообщают "Ведомости".
- приводит газета слова Ивлеевой.
Как сообщается, запуск и развитиее ее брендов будет на ООО "Коленки пчелы", которое звезда с партнерами зарегистрировали в феврале этого года.
Также в компании хотят регистрировать и бренд шоколада, но его название пока не прозвучало.