Настя Ивлеева выпустит чипсы "Изи пизи" и энергетик "Чича-бум"

"Все знают меня как чипсоеда - это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы - органичное для меня решение",

Как сообщается, запуск и развитиее ее брендов будет на ООО "Коленки пчелы", которое звезда с партнерами зарегистрировали в феврале этого года.