Колумбия выразила России протест за нарушение воздушного пространства

Воздушное пространство нарушил воздушный командный пункт ФСБ России Ил-96-400ВПУ.

Для сопровождения этого самолета в воздух был поднят эсминец-перехватчик.

Инцидент произошел в понедельник, 19 апреля, над Карибским морем, сообщили в вооруженных силах Колумбии.

На встречу российскому самолету вылетел Эсминец ВВС Колумбии "Кфир".

Российский самолет вылетел из Москвы и предупредил о пролете, но влетел в воздушное пространство в другом районе.

Почему командный пункт ФСБ находился над Карибским морем и куда он направился, не сообщается.

Власти Колумбии напоминают, что российские ВВС дважды пересекали воздушное пространство Колумбии в 2020 году и дважды в 2013 году.

В этих случаях это были российские стратегические бомбардировщики.

Как сообщили российскому послу, важно, чтобы Москва дала ответ незамедлительно, заявила министр иностранных дел Колумбии Клаудиа Блум.