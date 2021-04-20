Вт, 20.04.2021
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Колумбия выразила России протест за нарушение воздушного пространства

ФОТО: DANIEL MUNOZ / AFP

Власти Колумбии направили ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства российским самолетом.

Воздушное пространство нарушил воздушный командный пункт ФСБ России Ил-96-400ВПУ.

Для сопровождения этого самолета в воздух был поднят эсминец-перехватчик.

Инцидент произошел в понедельник, 19 апреля, над Карибским морем, сообщили в вооруженных силах Колумбии.

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На встречу российскому самолету вылетел Эсминец ВВС Колумбии "Кфир".

Российский самолет вылетел из Москвы и предупредил о пролете, но влетел в воздушное пространство в другом районе.

Почему командный пункт ФСБ находился над Карибским морем и куда он направился, не сообщается.

Власти Колумбии напоминают, что российские ВВС дважды пересекали воздушное пространство Колумбии в 2020 году и дважды в 2013 году.

В этих случаях это были российские стратегические бомбардировщики.

Как сообщили российскому послу, важно, чтобы Москва дала ответ незамедлительно, заявила министр иностранных дел Колумбии Клаудиа Блум.

Богота хочет получить заверения в том, что "серьезные и систематические" нарушения воздушного пространства Колумбии российской авиацией больше не повторятся, сказала министр.

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