Колумбия выразила России протест за нарушение воздушного пространства
Власти Колумбии направили ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства российским самолетом.
Власти Колумбии направили ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства российским самолетом.
Воздушное пространство нарушил воздушный командный пункт ФСБ России Ил-96-400ВПУ.
Для сопровождения этого самолета в воздух был поднят эсминец-перехватчик.
Инцидент произошел в понедельник, 19 апреля, над Карибским морем, сообщили в вооруженных силах Колумбии.
На встречу российскому самолету вылетел Эсминец ВВС Колумбии "Кфир".
Российский самолет вылетел из Москвы и предупредил о пролете, но влетел в воздушное пространство в другом районе.
Почему командный пункт ФСБ находился над Карибским морем и куда он направился, не сообщается.
Власти Колумбии напоминают, что российские ВВС дважды пересекали воздушное пространство Колумбии в 2020 году и дважды в 2013 году.
В этих случаях это были российские стратегические бомбардировщики.
Как сообщили российскому послу, важно, чтобы Москва дала ответ незамедлительно, заявила министр иностранных дел Колумбии Клаудиа Блум.
Богота хочет получить заверения в том, что "серьезные и систематические" нарушения воздушного пространства Колумбии российской авиацией больше не повторятся, сказала министр.