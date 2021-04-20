Кариньш: пора задуматься о прекращении господдержки пострадавших от коронакризиса

Во вторник Кабинет министров поддержал предложение Минфина о выделении дополнительно 126,5 млн евро на меры поддержки в связи с кризисом Covid-19. До этого на это было выделено 320 миллионов евро.

Кариньш напомнил, что это финансирование представляет собой займы, привлеченные на международных рынках.

В свою очередь, министр финансов Янис Рейрс добавил, что Латвия "гигантскими шагами" приближается к тому, что государственный заем составит 50% от валового внутреннего продукта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации осенью невозможно предвидеть способности государства продолжать поддержку пострадавшим от кризиса.

Рейрс выразил обеспокоенность тем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации осенью невозможно предсказать способность страны продолжать оказывать поддержку жертвам кризиса Covid-19. 10

Однако премьер-министр отметил, что ряд ограничений снимается, поэтому пора оценить, в каком объеме и кому продолжать оказывать господдержку.

Кариньш указал на "анекдотические случаи", когда компании, пользующиеся господдержкой, стремятся увеличить свои доходы.

"Одно дело - войти в систему, компании начинают привыкать к этой системе и планировать свою деятельность вокруг нее. Однако мы должны начать думать о том, как выйти из поддержки - постепенно или внезапно. Государство не может неограниченно субсидировать бизнес", - подчеркнул премьер.