Сделать прививку от ковида в Москве? Как немцы укололись "Спутником V"

"Прививочным турам" из Германии в Россию дан старт. С середины апреля в Москву организованными группами приезжают граждане Германии. Несмотря на то, что в настоящее время поездки иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса формально исключаются, фактически препятствий на этом пути нет. Первая публичная вакцинация иностранцев прошла в отеле в центре Москвы. Корреспондент DW сходил туда и пообщался с теми, кто приехал в РФ за тем, чтобы сделать прививку.

В Москву за прививкой от ковида за 2300 евро

Хайнс-Герд Пинкернель (Heinz-Gerd Pinkernell) вместе со своей женой Катей Хармс (Katja Harms) прилетел в Шереметьево 16 апреля, как и еще 50 граждан Германии. Там их встретили около десятка камер российских и немецких телеканалов. Супружеская пара юристов из Гамбурга прибыла в Москву с помощью германского филиала норвежской компании World Visitor. Они сами оплатили свой отель в российской столице и перелеты, а туроператор помог Пинкернеллю с оформлением визы и записью на прививку. У Кати после переезда в Германию осталось российское гражданство.

Хайнс-Герд Пинкернель и Катя Хармс прилетели в Москву, чтобы сделать прививку от ковида ФОТО: Sergey Satanowsky/DW

В основном граждане Германии платят 1999 евро (примерно 180 тысяч рублей) за тур, состоящий из двух поездок в Москву. В эту цену входят два перелета туда-обратно (за первой и второй дозами вакцины) с разницей в три недели, три ночи в отеле, оформление визы и услуги переводчика. Уколы "Спутником V" оплачиваются отдельно. Сама вакцина, как говорят организаторы, бесплатная даже для иностранцев. Но услуги врача, который осмотрит пациента и поставит вакцину, стоят 300 евро (примерно 27 тысяч рублей).

Хайнс-Герд и Катя отправились прививаться на следующее утро после прилета в гостиницу Novotel на Менделеевской. К 10 утра там уже собралось еще больше прессы, чем было в аэропорту. Как рассказал DW Пинкернель, тем, кто согласился прививаться в присутствии телекамер, организатор поездки сделал скидку - 10%. По его словам, турфирма воспринимает это как вложение в рекламу. Сам юрист этим предложением не воспользовался.

Почему немцы едут делать прививку от ковида в Россию

Как и другие участники тура, Пинкернель и Хармс приехали прививаться в Россию, чтобы как можно скорее защититься от COVID-19. В Германии людям их возраста (в районе 50 лет) и состояния здоровья (вполне хорошего) ждать вакцины придется не меньше двух месяцев. Они в курсе, что в России вакцинация идет довольно медленно и считают, что способствуют ее ускорению.

Немецкая пара делала прививки "Спутником V" в присутствии российской прессы ФОТО: Sergey Satanowsky/DW