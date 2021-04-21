Павел Глоба назвал знаки Зодиака, представителей которых до конца апреля ждет серьезный успех

Второй месяц весны, по прогнозу Павла Глобы, даст шанс довести задуманное до конца. Исключение составляют Водолеи, Девы и Близнецы - для них апрель будет переменчивым, а потому долгосрочное планирование лучше оставить на потом.

Астролог советует проявлять максим осторожности в пятницу, 30 апреля - последний день месяца может оказаться неудачным.

Павел Глоба рекомендует перенести важные дела на период с 21 по 24 апреля. Благоприятное положение Луны и созвездий ожидается также во вторник, 27 апреля.

А вот четыре знака Зодиака, представители которых, по словам астролога, до конца апреля могут рассчитывать на серьезный успех:

Овен

Весь апрель для Овнов - время успешного баланса между делами и семьей. До конца месяца этим людям стоит воплощать в жизнь давние планы и мечты.

Весы

Весам до конца апреля удастся продемонстрировать окружающим свое мастерство. Рожденных под этим знаком озарит вдохновение, за которым последует признание их умений и талантов.

Стрелец

До конца месяца Стрельцы смогут улучшить свое материальное положение.

Особенно хорошо пойдут дела у тех представителей этого знака, которые занимаются саморазвитием и работают над собой.

Рыбы