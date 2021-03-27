Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых в апреле ждет удача

Дева
Девам астролог советует поторопиться - апрель предложит им много новых дорог, но не стоит затягивать с выбором, иначе есть риск упустить главную возможность.
Представителей этого знака Зодиака часто преследуют неудачи, но в апреле они отступят и жизнь пойдет совсем по-другому.
Стрелец
Для Стрельцов апрель станет периодом настоящего счастья - улучшится как физическое состояние, так и моральное, на работе предложат повышение и, возможно, поднимут зарплату. Жизнь станет гораздо насыщеннее и разнообразнее, обещает Тамара Глоба. Пришла пора прощаться с неудачами.
Рак
Закончится в апреле "черная полоса" и для Раков, на которых в последнее время навалилось слишком много проблем.
По словам астролога, все неприятные ситуации у этих людей разрешатся, они смогут наконец поднять голову и воспрять духом.
Грядущий месяц позволит Ракам восстановить душевное равновесие и наладить обстановку в семье. Это идеальное время для того, чтобы заняться творчеством и собой.