Сб, 27.03.2021
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Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых в апреле ждет удача

ФОТО: pixabay.com/Free-Photos

Известный российский астролог Тамара Глоба составила гороскоп на апрель, в котором выделила три знака Зодиака, представителям которых непременно улыбнется удача. Прогнозами на грядущий месяц эксперт поделилась в своем блоге.

Дева

Девам астролог советует поторопиться - апрель предложит им много новых дорог, но не стоит затягивать с выбором, иначе есть риск упустить главную возможность.

Представителей этого знака Зодиака часто преследуют неудачи, но в апреле они отступят и жизнь пойдет совсем по-другому.

Стрелец

Для Стрельцов апрель станет периодом настоящего счастья - улучшится как физическое состояние, так и моральное, на работе предложат повышение и, возможно, поднимут зарплату. Жизнь станет гораздо насыщеннее и разнообразнее, обещает Тамара Глоба. Пришла пора прощаться с неудачами.

Рак

Закончится в апреле "черная полоса" и для Раков, на которых в последнее время навалилось слишком много проблем.

По словам астролога, все неприятные ситуации у этих людей разрешатся, они смогут наконец поднять голову и воспрять духом.

Грядущий месяц позволит Ракам восстановить душевное равновесие и наладить обстановку в семье. Это идеальное время для того, чтобы заняться творчеством и собой.

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