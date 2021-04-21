Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Суд присяжных признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.
Суд присяжных признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.
Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения. За самое тяжкое из них - непредумышленное убийство второй степени - ему грозит до 40 лет лишения свободы.
Приговор Шовину вынесут через два месяца.
Дерек Шовин не признал вину и отказался давать показания в суде.