Ср, 21.04.2021
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Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального
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Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

ФОТО: AFP / Scanpix

Суд присяжных признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.

Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения. За самое тяжкое из них - непредумышленное убийство второй степени - ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Приговор Шовину вынесут через два месяца.

Дерек Шовин не признал вину и отказался давать показания в суде.

  • Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота. При задержании полицейский давил на его шею, пока он лежал лицом вниз на асфальте.
  • Убийство Джорджа Флойда вызвало по всем США массовые протесты и беспорядки, а также акции солидарности в других странах.
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