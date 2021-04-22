Чт, 22.04.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики

Коронавирус в Земессардзе: возможно, виновна не надетая после стрельбы маска

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

После того, как во время учений Covid-19 заразились земессарги, по данному факту была начата внутренняя проверка, заявил утром в четверг в интервью Латвийскому радио командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.

Объясняя возможные причины заболевания земессаргов, Калниньш указал, что в Земессардзе, несмотря на огромное влияние пандемии, процесс обучения по сравнению с прошлым годом вырос. В апреле в недельном разрезе в учениях приняли участие 2000 земессаргов.

"Второй аспект - ментальная психология людей, так как мы привыкли к этой опасной ситуации и часто очень свободно относимся к тому, что введено, что является элементарными требованиями гигиены. В данном конкретном случае не была надета маска после занятий по стрельбе",

- пояснил Калниньш.

Он подтвердил, что это было исключением, а не обычной практикой во время учений.

Кроме того, известно, что перед конкретным обучением не делались тесты на Covid-19. Командир НВС объяснил это истощением запасов оплаченных государством тестов для вооруженных сил. В свою очередь бюджет НВС не может себе позволить делать земессаргам так много тестов, рассказал Калниньш.

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