Коронавирус в Земессардзе: возможно, виновна не надетая после стрельбы маска

Объясняя возможные причины заболевания земессаргов, Калниньш указал, что в Земессардзе, несмотря на огромное влияние пандемии, процесс обучения по сравнению с прошлым годом вырос. В апреле в недельном разрезе в учениях приняли участие 2000 земессаргов.
"Второй аспект - ментальная психология людей, так как мы привыкли к этой опасной ситуации и часто очень свободно относимся к тому, что введено, что является элементарными требованиями гигиены. В данном конкретном случае не была надета маска после занятий по стрельбе",
Он подтвердил, что это было исключением, а не обычной практикой во время учений.
Кроме того, известно, что перед конкретным обучением не делались тесты на Covid-19. Командир НВС объяснил это истощением запасов оплаченных государством тестов для вооруженных сил. В свою очередь бюджет НВС не может себе позволить делать земессаргам так много тестов, рассказал Калниньш.