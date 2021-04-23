Чехия потребовала радикально сократить число сотрудников посольства России

"Посольство России должно сократить штат до конца мая", - заявил новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Позже он уточнил, что будут высланы 63 сотрудника российского посольства.

Ранее сообщалось, что в Москве осталось пять чешских дипломатов и 19 технических служащих, и из российского посольства потенциально могли быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Министр иностранных дел Чехии уточнил, что в посольствах обеих стран должны остаться по семь дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников.

Ультиматум Праги

Накануне вечером Кулганек заявил, что России "должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве". Об этом он сказал российскому послу Александру Змеевскому.

В четверг днем министр заявил, что ответа Прага не получила. "Российская Федерация не дала ответа до полудня. Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - цитирует Кулганека портал Seznam Zpravy (перевод Интерфакса).

Позже в четверг стало известно, что Словакия высылает трех сотрудников посольства России. Об этом объявил премьер-министр Эдуард Хегер. По его словам, Словакия действовала солидарно с Чехией. Дипломатов попросили уехать в течение недели.

Чем ответила Москва

В Кремле на ультиматум, выдвинутый Прагой, еще накануне ответили в том духе, что с Россией нельзя так разговаривать. "Именно сегодня в [ежегодном] послании президент [Владимир] Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - прокомментировала требование радикально сократить число сотрудников посольства в Праге представитель МИД России Мария Захарова.

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька прибыл в МИД России, передает корреспондент Интерфакса. Посол провел на Смоленской площади около получаса. После встречи он заявил журналистам, что "пока" продолжит работу в Москве. Пивонька также сказал, что получил от МИД России информацию об ответных мерах.

Позже стало известно, что это за меры: Россия также потребовала "сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте" - то есть сотрудников с российским гражданством. Захарова заявила, что большую часть сотрудников посольства Чехии составляли именно российские граждане.

По поводу решения Словакии она сказала: "Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать".

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