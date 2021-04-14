Видео, фото ⟩ В Пурвциемсе застрелен футбольный агент; убийцы передвигались на черном BMW X5

По информации полиции, в результате нападения погиб футбольный агент Роман Беззубов.

Видео: Момент преступления

Государственная полиция просит отозваться водителей, автомобили которых оснащены видеорегистраторами и которые сегодня утром с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас на участке от улицы Дзелзавас до Деглава, а также всех, кто располагает полезной для расследования информацией.

Просьба связаться с полицией по телефону 110. Госполиция призывает не бояться предоставлять информацию. Анонимность гарантирована.

🇱🇻 Valsts policija informē, ka šorīt Gunāra Astras ielā #Purvciems #Rīga #Latvija nāvējoši sašauts cilvēks. Policija lūdz autovadītājus sūtīt video reģistratoru fiksētos kadrus, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.

📹 Gruming Labaratory (Jezduni) pic.twitter.com/DEFPVC7b6M — BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021

Пользователи социальных сетей размещают фотографии с места происшествия, на которых видно, что преступление произошло возле Дома мебели и спортивного клуба Lemon Gym. На кадрах запечатлен автомобиль Volkswagen Touareg, рядом лежит тело погибшего. На стеклах автомобиля видны повреждения, вероятно, следы от пуль.

Скорее всего, машина двигалась по улице Гунара Астрас и после нападения

проломила забор на автостоянке у указанного торгового центра и клуба. 2

Убийцы футбольного агента передвигались на черном BMW X5, возможно - с российскими номерами

Не упоминая личность погибшего, Госполиция сообщила агентству LЕТА, что нападавших было по меньшей мере двое, они передвигались на черном BMW X5 с тонированными задними стеклами. Правый бок машины был поврежден.

Галерея: Ситуация на месте происшествия

Злоумышленники разыскиваются

Госполиция установила личность убитого и развернула обширные розыскные мероприятия по поиску нападавших.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс подтвердил, что личность погибшего была установлена, но род его занятий не раскрыл.

Однако министр отметил, что "разрабатываются быстрые версии" и что службы внутренних дел работают в чрезвычайно усиленном режиме.

Агентству LETA известно, что, например, в настоящее время на Даугавпилсском шоссе возле Огре находится

несколько вооруженных полицейских, которые проверяют автомобили, едущие в обоих направлениях. 2

Об убитом:

Бывший футболист Беззубов, будучи игроком, выступал за рижскую "Даугаву", "Юрмалу" (позже также "Юрмала-VV"), кулдигскую "Венту" и албанскую команду "Бюлис".

После окончания карьеры Беззубов работал футбольным агентом и руководил агентством BR-Sport Agency. Среди бывших и нынешних клиентов этого агентства - Виталий Ягодинский, Алексей Грязнов, Янис Гринбергс, Владислав Соловейчик, Богдан Самойлов, Владислав Габов, Александр Фертов, Андрей Кожухарь и Микола Мусолитин.

По информации Firmas.lv, SIA BR-sport agency принадлежит Беззубову и Виктории Могилевич. Оборот компании в 2019 году составил 1750 евро, убытки - 7688 евро. Информации о деятельности компании в 2020 году нет.

ФОТО: Фото очевидца

ФОТО: Фото очевидца

ФОТО: Фото очевидца

Реагируя на убийство в Пурвциемсе, глава МВД созвал совещание по вопросам внутренней безопасности

Оно назначено на четверг, 15 апреля, в 8:30. В нем примут участие представители:

Латвийского союза самоуправлений,

Латвийской ассоциации крупных городов,

Госполиции,

других структур внутренних дел.

Убийство в Пурвциемсе - доказательство того, что в Латвии крайне необходима единая сеть видеонаблюдения, чтобы полиция могла более эффективно реагировать на преступления и поддерживать порядок, заявил министр.

Гиргенс подчеркнул, что о необходимости создания такой сети он говорил еще в июне прошлого года. В этой сфере МВД уже столкнулось с бюрократическими препятствиями, хотя в других европейских странах такая инфраструктура давно развита.

"Это сигнал для Государственной инспекции данных и чиновников, что в Латвии необходимо усилить внутреннюю безопасность и организовать сеть камер видеонаблюдения", 2