Сб, 24.04.2021
Я прям поражаюсь, какие сексистские вещи я говорил, какие расистские вещи я говорил. А сейчас - я прямо диаметрально за другие вещи. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер

В Тукумсе, возможно, подожгли человека. Пострадавший обвинил в нападении гомофоба

ФОТО: Shutterstock

Прошлой ночью в Тукумсе, возможно, облили горючей жидкостью и подожгли мужчину, сообщает Neatkarīgās Tukuma Ziņas.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что в пятиэтажном доме в Тукумсе горела куча одежды и пострадали два человека, но один из пострадавших подчеркнул, что это неверная интерпретация случившегося, поскольку на самом деле его друг был подожжен при помощи горючей жидкости.

Пострадавший обвинил в нападении мужчину, который, ведомый "своим воображением или мотивами гомофобии" многократно угрожал обоим пострадавшим, а также требовал, чтобы молодые люди, живущие в квартире, "уехали из города".

Об угрозах было сообщено в полицию.

Прошлой ночью на одного из мужчин напали, его облили горючей жидкостью и подожгли, рассказал потерпевший, который сам получил ожоги, пытаясь потушить друга. Тяжелораненого мужчину доставили в ожоговый центр в Риге, где его поместили в реанимацию с ожогами 85% тела.

"Мы сообщали об этих угрозах и в полицию, и на работу соседа, но никакой реакции не последовало… Нужно было ждать, пока человек будет искалечен или убит?! И теперь, как мне по телефону рассказала мама, полиция все представляет так, будто друг хотел покончить жизнь самоубийством", - рассказал изданию потерпевший.

Начальник Тукумского районного отделения полиции Янек Бахс подтвердил, что "в результате пожара пострадали два человека", возбуждено уголовное дело и проводится расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

На вопрос о ранее высказанных угрозах потерпевшим Бахс подтвердил, что о них сообщали в полицию, но после проверки информации было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и это решение не было обжаловано.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что, "как и любое преступление, это должно быть тщательно расследовано, а виновный должен быть наказан. Если преступление произошло из-за нетерпимости, то это увеличивает его серьезность. В Латвии нет и не может быть места для таких злодеяний".

Глава NMPD Лиене Ципуле также выразила надежду, что Государственная полиция сможет раскрыть это преступление в кратчайшие сроки.

Общество Mozaīka указывает, что гомофобные нападения и инциденты являются явным результатом политики некоторых политиков и организаций, основанной на ненависти.

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