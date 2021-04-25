Фото ⟩ Забавная оптическая иллюзия с премьер-министром Эстонии
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас случайно сфотографировали так, что образовалась занятная оптическая иллюзия.
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас случайно сфотографировали так, что образовалась занятная оптическая иллюзия.
На недавно снятых фотографиях премьер-министра Эстонии Каи Каллас можно увидеть довольно забавную картину.
Премьер сидит за столом, поверхность которого создает отражение. В результате отражение ее рук выглядит как колени, на которые она положила локти.
Кажется, будто Каллас дает интервью, сидя на полу. В социальных сетях эти фотографии прокомментировали более тысячи раз.