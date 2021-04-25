Фото ⟩ Забавная оптическая иллюзия с премьер-министром Эстонии

На недавно снятых фотографиях премьер-министра Эстонии Каи Каллас можно увидеть довольно забавную картину.

Премьер сидит за столом, поверхность которого создает отражение. В результате отражение ее рук выглядит как колени, на которые она положила локти.

Кажется, будто Каллас дает интервью, сидя на полу. В социальных сетях эти фотографии прокомментировали более тысячи раз.

Кая Каллас ФОТО: Postimees.ee/Madis Veltman