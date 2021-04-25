Вс, 25.04.2021
Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение. Алексей Резников, вице-премьер Украины
Алексей Резников, вице-премьер Украины

Фото ⟩ Забавная оптическая иллюзия с премьер-министром Эстонии

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас случайно сфотографировали так, что образовалась занятная оптическая иллюзия.

На недавно снятых фотографиях премьер-министра Эстонии Каи Каллас можно увидеть довольно забавную картину.

Премьер сидит за столом, поверхность которого создает отражение. В результате отражение ее рук выглядит как колени, на которые она положила локти.

Кажется, будто Каллас дает интервью, сидя на полу. В социальных сетях эти фотографии прокомментировали более тысячи раз.

Кая Каллас ФОТО: Postimees.ee/Madis Veltman
Кая Каллас ФОТО: Postimees.ee/Madis Veltman
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