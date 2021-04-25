Пашинян заявил об отставке с поста премьера Армении

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра" до проведения голосования, отметил он.

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has resigned. The resignation is part of a constitutionally mandated procedure that allows for snap elections. pic.twitter.com/x7bMnljdNf — OC Media (@OCMediaorg) April 25, 2021

Никол Пашинян станет кандидатом от партии "Гражданский договор"

Пашинян подчеркнул, что будет выдвинут кандидатом на должность главы кабмина от партии "Гражданский договор".

Политик уточнил, что дата отставки, по его мнению, является знаковой. В Армении 25 апреля отмечают День гражданина, учрежденный два года назад в честь событий "бархатной революции". Пашинян счел, что его объявление - это "важный символ того", что власть возвращается гражданам страны, чтобы они могли решать будущее правительства в ходе "честных и конкурентных выборов".

Кабмин Армении уходит в отставку - вслед за премьером

Правительство Армении также уходит в отставку в полном составе. В соответствии со статьей 158 конституции страны оно должно подать соответствующее прошение президенту - либо в день обращения премьера, либо в первый день сессии вновь избранного парламента.

Внеочередные выборы в Национальное собрание должны быть проведены не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней, после роспуска парламента. Это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства.