Защита Навального подала три иска к администрации колонии в Покрове

В первом иске содержится требование о незаконности постановки Навального на учет как склонного к побегу. Второй касается отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана. Третий иск касается цензуры получаемых политиком газет.

Дата рассмотрения исковых заявлений пока не назначена.

В конце марта, вскоре после прибытия в колонию, Навальный рассказал о "пытке бессонницей". По его словам, сотрудники колонии по ночам будили его каждый час, ссылаясь на необходимость проверки из-за его статуса склонного к побегу.

13 апреля Навальный заявил, что подаст в суд на администрацию колонии из-за того, что ему запретили читать Коран - книгу он привез в колонию сам, но сотрудники ФСИН не выдали их ему, заявив, что их нужно проверить на экстремизм.