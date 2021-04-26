Пн, 26.04.2021
Если подтвердится, что мотивацией преступника в Тукумсе была ненависть к какой-то части общества, то это отягчает его вину. Ценность латвийского общества - толерантность, и такое проявление ненависти одновременно является преступлением против общества. Эгил Левитс, президент
Эгил Левитс, президент

Защита Навального подала три иска к администрации колонии в Покрове

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Петушинский районный суд Владимирской области получил от адвоката  Алексея Навального три административных иска в адрес администрации колонии ИК-2 в Покрове, где находится политик, сообщает "Медуза".

В первом иске содержится требование о незаконности постановки Навального на учет как склонного к побегу. Второй касается отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана. Третий иск касается цензуры получаемых политиком газет.

Дата рассмотрения исковых заявлений пока не назначена.

В конце марта, вскоре после прибытия в колонию, Навальный рассказал о "пытке бессонницей". По его словам, сотрудники колонии по ночам будили его каждый час, ссылаясь на необходимость проверки из-за его статуса склонного к побегу.

13 апреля Навальный заявил, что подаст в суд на администрацию колонии из-за того, что ему запретили читать Коран - книгу он привез в колонию сам, но сотрудники ФСИН не выдали их ему, заявив, что их нужно проверить на экстремизм.

14 апреля соратники Навального сообщили, что он также решил подать в суд на колонию потому, что из доставленного ему номера "Новой газеты" вырезали колонку филолога Гасана Гусейнова под названием "В защиту ненавистников Навального".

НАВЕРХ
Back