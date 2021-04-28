Ср, 28.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица
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Хостел на улице Меркеля работал незаконно: новые подробности о трагическом пожаре в центре Риги

  • В результате пожара в хостеле погибли восемь человек
  • Пожар локализован, а общая площадь горения - 250 квадратных метров
  • Полиция начала уголовный процесс о трагическом пожаре в хостеле
  • Стакис: хостел, в котором произошел пожар, был незаконным

Сегодня, 28 апреля, в 10:00 состоялась удаленная пресс-конференция. Представители ответственных служб информировали о пожаре на улице Меркеля в Риге, в результате которого погибли восемь человек.

Информацию о случившимся предоставили:

  • Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис;
  • Начальник отдела оперативного управления VUGD Янис Гринбергс;
  • Руководитель NMPD Лиене Ципуле;
  • Заместитель начальника Государственной полиции Андрей Гришин.

В пресс-конференции также принял участие министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Видео: Пресс-конференция

Стакис: хостел, в котором произошел пожар, был незаконным

Хостел на улице Меркеля, где в результате пожара погибли восемь человек, работал незаконно, заявил сегодня, 28 апреля, в своем Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.

Ссылаясь на полицию самоуправления, Стакис сообщил, что по этому адресу поступала информация об употреблении наркотиков и несоблюдении ограничений, связанных с Covid-19. Эта информация передана в Государственную полицию.

Рижская дума также проверит всю документацию, чтобы убедиться, что учреждения реагировали надлежащим образом. Мэр Риги уверен, что незаконный хостел проверялся, на него налагались штрафы и запреты.

Министр: объект на улице Меркеля и ранее находился в поле зрения полиции

Горевший сегодня утром объект в Риге на улице Меркеля, 8, и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотиков, а в феврале этого года пожарных не пустили в помещения для осмотра, рассказал агентству LETA министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

По имеющейся у министра информации, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) прибыли на объект в феврале этого года для проверки норм пожарной безопасности, но их не пустили вовнутрь. В этой связи начат административный процесс.

Также объект достаточно регулярно посещает полиция, так как там находятся люди, употребляющие алкоголь и наркотики.

Полиция начала уголовный процесс о трагическом пожаре в хостеле

Государственная полиция возбудила уголовный процесс о трагическом пожаре в хостеле на ул. Меркеля, 8, в Риге, в результате которого погибли восемь человек.

В отделе по связям с общественностью Госполиции сообщили, что уголовное дело заведено по разделу Уголовного закона о преступлениях против общественной безопасности и порядка.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала, что на месте происшествия работали четыре бригады медиков. Шесть пострадавших доставлены в больницу в среднетяжелом состоянии. Часть их них получила ожоги, другие отравились продуктами горения.

Еще два человека были осмотрены врачами на месте происшествия, но госпитализация им не потребовалась.

Пожар локализован, а общая площадь горения - 250 квадратных метров

В VUGD агентству LETA сообщили, что в 8:03 пожар был локализован, а общая площадь горения составила 250 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что хостел на улице Меркеля, 8, в Риге горел на площади около 140 квадратных метров.

В здании горел коридор на последнем, шестом этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыши и теплоизоляционные материалы.

Что произошло?

Сегодня утром, 28 апреля, в центре Риги в результате пожара погибли восемь человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека из горящего здания, а в пострадавших от огня помещениях обнаружены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь.

Как написал в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших -  иностранцы. Здание находится в государственной собственности.

Трагедия произошла на улице Меркеля, 8. По публично доступной информации, в нем расположены Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий. 

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Из-за пожара перекрыто движение на участке улицы Меркеля от улицы Чака до улицы Кр. Барона.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Этот участок улицы активно используется общественным транспортом, поэтому в его движение внесены изменения. Как сообщили в Rīgas satiksme, укорочен маршрут 15-го троллейбуса, другой общественный транспорт направлен по соседним улицам, например, по улице Чака и др.

С другой стороны, движение трамваев по улице Кр. Барона не нарушено, хотя в некоторых местах в районе пожара отключено электричество.

Галерея: Пожар в Риге на улице Меркеля

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