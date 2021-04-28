Хостел на улице Меркеля работал незаконно: новые подробности о трагическом пожаре в центре Риги

Информацию о случившимся предоставили:

Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис;

Начальник отдела оперативного управления VUGD Янис Гринбергс;

Руководитель NMPD Лиене Ципуле;

Заместитель начальника Государственной полиции Андрей Гришин.

В пресс-конференции также принял участие министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Видео: Пресс-конференция

Стакис: хостел, в котором произошел пожар, был незаконным

Хостел на улице Меркеля, где в результате пожара погибли восемь человек, работал незаконно, заявил сегодня, 28 апреля, в своем Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.

Ссылаясь на полицию самоуправления, Стакис сообщил, что по этому адресу поступала информация об употреблении наркотиков и несоблюдении ограничений, связанных с Covid-19. Эта информация передана в Государственную полицию.

Рижская дума также проверит всю документацию, чтобы убедиться, что учреждения реагировали надлежащим образом. Мэр Риги уверен, что незаконный хостел проверялся, на него налагались штрафы и запреты.

Министр: объект на улице Меркеля и ранее находился в поле зрения полиции

Горевший сегодня утром объект в Риге на улице Меркеля, 8, и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотиков, а в феврале этого года пожарных не пустили в помещения для осмотра, рассказал агентству LETA министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

По имеющейся у министра информации, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) прибыли на объект в феврале этого года для проверки норм пожарной безопасности, но их не пустили вовнутрь. В этой связи начат административный процесс.

Также объект достаточно регулярно посещает полиция, так как там находятся люди, употребляющие алкоголь и наркотики.

Полиция начала уголовный процесс о трагическом пожаре в хостеле

Государственная полиция возбудила уголовный процесс о трагическом пожаре в хостеле на ул. Меркеля, 8, в Риге, в результате которого погибли восемь человек.

В отделе по связям с общественностью Госполиции сообщили, что уголовное дело заведено по разделу Уголовного закона о преступлениях против общественной безопасности и порядка.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала, что на месте происшествия работали четыре бригады медиков. Шесть пострадавших доставлены в больницу в среднетяжелом состоянии. Часть их них получила ожоги, другие отравились продуктами горения.

Еще два человека были осмотрены врачами на месте происшествия, но госпитализация им не потребовалась.

Пожар локализован, а общая площадь горения - 250 квадратных метров

В VUGD агентству LETA сообщили, что в 8:03 пожар был локализован, а общая площадь горения составила 250 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что хостел на улице Меркеля, 8, в Риге горел на площади около 140 квадратных метров.

В здании горел коридор на последнем, шестом этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыши и теплоизоляционные материалы.

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