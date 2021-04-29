В России начата проверка в отношении журналиста Алексея Пивоварова. Ранее подобное случилось с Дудем

Проверка была начата после обращения Росгвардии, которая во вторник, 27 апреля, сообщила полиции, что Алексей Пивоваров якобы использовал поддельную медицинскую справку при получении лицензии на оружие. Один из источников ТАСС заявил, что из-за поддельной справки все документы на оружие Пивоварова были аннулированы.

За использование заведомо поддельного документа в России предусмотрена уголовная ответственность.

Сам Алексей Пивоваров, комментируя случившееся, написал в своем Telegram-канале, что с 2008 года имеет газовый пистолет, который "зарегистрирован в соответствии с законом". "В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом", - написано в сообщении журналиста.

"Хочу еще раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас - я могу только догадываться",

- добавил он.

Также Пивоваров отметил, что о проверке его никто не уведомил и что сам он уже возвращается в Москву из командировки и готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами.

Напомним, недавно управление МВД по Москве возбудило административное дело на предмет пропаганды наркотиков в интервью Юрия Дудя. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Известно, что была проведена проверка выпусков. На данный момент возбуждено административное дело и проводится расследование. Екатерина Мизулина не пояснила, в отношении кого было возбуждено дело.

Портал "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Baza писал, что административное дело возбуждено из-за интервью Дудя с блогером Ивангаем.