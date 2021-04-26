Пн, 26.04.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

МВД России возбудило административное дело из-за пропаганды наркотиков в интервью Дудя

Юрий Дудь ФОТО: скриншот видео с YouTube

Управление МВД по Москве возбудило административное дело на предмет пропаганды наркотиков в интервью Юрия Дудя. Об этом ТАСС заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Известно, что была проведена проверка выпусков. На данный момент возбуждено административное дело и проводится расследование. Екатерина Мизулина не пояснила в отношении кого было возбуждено дело.

Портал "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Baza, пишет, что административное дело возбуждено из-за интервью Дудя с блогером Ивангаем.

Ранее директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объяснила представителям СМИ, что крупные блогеры с многомиллионной аудиторией "должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют". Она указала, что их подписчики - это дети и подростки, а значит подобная информация может создать риск для их жизни и здоровья. 

В конце марта Лига безопасного интернета просила Генпрокуратуру проверить творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков в детской среде.

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