В Литве после открытия уличных террас не хватает разливного пива
В Литве, где с прошлой недели ресторанам, кафе и барам разрешено обслуживать клиентов на уличных террасах, во многих местах закончилось разливное пиво, пишет в среду портал Vz.lt.
В Литве, где с прошлой недели ресторанам, кафе и барам разрешено обслуживать клиентов на уличных террасах, во многих местах закончилось разливное пиво, пишет в среду портал Vz.lt.
"Поставки разливного пива задерживаются. Поставщики в данный момент не могут предложить достаточно много сортов", - рассказал порталу руководитель вильнюсского коктейль-бара Alchemikas и владелец Cafe De Paris Шарун Чесна.
По его словам, ситуация образовалась из-за того, что изготовление разливного пива во время карантина остановилось, так как не было понятно, когда смогут возобновить работу бары.
В свою очередь руководитель компании Švyturys-Utenos alus и генеральный директор Carlsberg Baltic в странах Балтии Роландас Виршилас признал, что много сортов разливного пива сейчас производится в недостаточном объеме.
В Литве с прошлого четверга ресторанам, кафе и барам после шестимесячного перерыва снова разрешено обслуживать посетителей - пока что только на уличных террасах с 7 до 21 часов, за одним столиком могут сидеть не более чем два человека, не принадлежащих к одному домашнему хозяйству.