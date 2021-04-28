В Литве после открытия уличных террас не хватает разливного пива

"Поставки разливного пива задерживаются. Поставщики в данный момент не могут предложить достаточно много сортов", - рассказал порталу руководитель вильнюсского коктейль-бара Alchemikas и владелец Cafe De Paris Шарун Чесна.

По его словам, ситуация образовалась из-за того, что изготовление разливного пива во время карантина остановилось, так как не было понятно, когда смогут возобновить работу бары.

В свою очередь руководитель компании Švyturys-Utenos alus и генеральный директор Carlsberg Baltic в странах Балтии Роландас Виршилас признал, что много сортов разливного пива сейчас производится в недостаточном объеме.