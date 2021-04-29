Провел время с пользой: мальчик за год пандемии перескочил несколько классов и окончил обучение в 12 лет

Школу и колледж мальчик окончит в одну неделю - 21 и 28 мая соответственно. По признанию самого Виммера, он сам не планировал, что это случится так рано.

Парень посещал уроки с двойной программой и понял, что в темпе, в котором он занимается, нужно еще всего несколько занятий, чтобы получить степень младшего специалиста к окончании средней школы.

"Если одна дверь для него закрыта, он найдет другой путь выяснить, как достичь своих целей",

- сказала его мать Мелисса Виммер.

Мальчика очень интересует робототехника. Для CNN он назвал себя "математиком и естествоиспытателем".

He will also graduate from college with a 4.0 GPA. https://t.co/EykbgghM3D — Southern Living (@Southern_Living) April 26, 2021

Кроме того, Майк открыл свой стартап под названием Reflect Social, цель которого - упростить технологии "умного дома".

"Многие люди думают, что я отказался от своего детства или каким-то образом потерял его. Я говорю им, что у меня все хорошо", - сказал Виммер журналистам, добавив, что любит играть в баскетбол и собирать конструктор Lego.