Чт, 29.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Провел время с пользой: мальчик за год пандемии перескочил несколько классов и окончил обучение в 12 лет

Майк Виммер, мальчик из Солсбери (США) за год пандемии прошел программу двух классов школы и двух годов колледжа. Таким образом, он окончит обучение в 12 лет. Об этом сообщает CNN.

Школу и колледж мальчик окончит в одну неделю - 21 и 28 мая соответственно. По признанию самого Виммера, он сам не планировал, что это случится так рано. 

Парень посещал уроки с двойной программой и понял, что в темпе, в котором он занимается, нужно еще всего несколько занятий, чтобы получить степень младшего специалиста к окончании средней школы.

"Если одна дверь для него закрыта, он найдет другой путь выяснить, как достичь своих целей",

- сказала его мать Мелисса Виммер.

Мальчика очень интересует робототехника. Для CNN он назвал себя "математиком и естествоиспытателем".

Кроме того, Майк открыл свой стартап под названием Reflect Social, цель которого - упростить технологии "умного дома".

"Многие люди думают, что я отказался от своего детства или каким-то образом потерял его. Я говорю им, что у меня все хорошо", - сказал Виммер журналистам, добавив, что любит играть в баскетбол и собирать конструктор Lego.

В настоящее время Майк размышляет о том, чем будет заниматься дальше. Среди вариантов: продолжение учебы и стипендия для развития стартапа и предложения о работе в США и за рубежом. 

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