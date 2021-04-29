Чт, 29.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Депутаты Рижской думы призвали не проводить Праздник песни и танца школьной молодежи

Участники Праздника песни и танца школьной молодежи ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту призывает организаторов XII Праздника песни и танца школьной молодежи в этом году праздник не проводить.

Комитет должен был дать ответ организаторам праздника о том, какую из моделей организации праздника поддерживает.

И депутаты коалиции, и депутаты оппозиции согласились, что в нынешней эпидемиологической ситуации проведение праздника невозможно.

Карлис Шадурскис ("Новое Единство") заявил, что

проводить праздник сейчас в любой форме было бы "страшной безответственностью".

Он подчеркнул, что школы не готовы к празднику, полноценные репетиции не проводятся, и лучше провести настоящий праздник через год, чем "какой-то суррогат с большим риском сейчас.

Депутаты также подчеркнули, что вакцинация в Латвии проходит очень медленно, и к июлю, когда запланирован праздник, не будет привито достаточное количество людей, чтобы его проведение стало безопасным.

Все депутаты, высказавшие свое мнение на заседании комитета, придерживаются мнения, что праздник в этом году проводить нельзя.

Шадурскис предложил выплатить компенсации тем работникам культуры, которые были вовлечены в процесс подготовки к празднику. Он обещал обсудить этот вопрос со своим однопартийцем, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

В то же время депутаты поддержали ранее запланированное выделение около 300 000 евро на обновление костюмов танцевальных и вокальных коллективов столицы, так как костюмы пригодятся для выступлений в следующем году.

НАВЕРХ
Back