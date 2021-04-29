Павлютс: Очень строгие ограничения на данный момент не нужны

26 марта Кабинет Министров принял к сведению разработанные критерии для введения локдауна при значительном ухудшении эпидемиологической ситуации. Так называемая "Концепция D+" предусматривает введение локдауна при соблюдении одного из нескольких критериев. В настоящее время Латвия очень близка к выполнению критерия 14-дневного увеличения кумулятивного числа случаев Covid-19 на 100 000 жителей, т.е. если оно вырастет на 20%, то следует ввести локдаун.

Юрий Перевощиков, директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на пресс-конференции признал, что

ситуацию с ростом заболеваемости нельзя трактовать однозначно, учитывая, что во время Пасхи было снижение заболеваемости.

Павлютс отметил, что пока уровень заболеваемости находится в стагнации, которая в последние дни медленно росла, при этом министр подчеркнул, что пока нельзя говорить о быстром росте заболеваемости.

Павлютс признал, что пока не возникло обстоятельств, которые побудили бы правительство принять решение о реализации "Концепции D+". При этом министр подчеркнул, что его позиция остается неизменной - если какой-либо из критериев необходимости введения более строгих ограничений будет соблюден, министр обратится к правительству с просьбой принять решение по ним.

Павлютс также призвал к более осторожному использованию таких терминов, как "локдаун".