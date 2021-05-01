Сб, 1.05.2021
Если Сейм сам решил, как лучше, не выслушав эпидемиологов, то это вовлекает нашу страну в неизведанные воды Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

На эстонском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковой машины

ДТП. Фото иллюстративное. ФОТО: Jürgen Puistaja

Сегодня, 1 мая, на шоссе Таллинн - Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля, пишет Rus.Potimees

В 10:45 на 135-м километре шоссе Таллинн - Нарва в деревне Пуртсе столкнулись грузовик, пустой лесовоз и легковой автомобиль.

По данным полиции, водитель двигавшегося в сторону Нарвы грузовика Scania не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон второго грузовика Scania, в результате чего на перекрестке произошло столкновение с ехавшим со стороны Лиймала в сторону Таллинна легковым автомобилем Peugeot.

К счастью, в результате столкновения ни один человек не пострадал. 

Из-за ДТП полоса в сторону Таллинна была перекрыта, движение на месте регулировала полиция. К 11:16 движение было восстановлено.

НАВЕРХ
Back