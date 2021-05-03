Латвия - как сверхдержава гольф-туризма: несколько компаний хотят выкупить сотни гектаров леса

Предыдущее руководство Rīgas meži, потерявшее свои должности в марте, было благосклонно к разработчикам полей для гольфа, в том числе к бывшему премьер-министру Вилису Криштопансу, и концептуально поддержало продажу леса на аукционе. Однако перед этим необходимо получить согласие собственника, то есть Рижского самоуправления. Но новое правление Rīgas meži намного осторожнее и уже не торопится отчуждать сотни гектаров лесных угодий для любителей гольфа.

Первый желающий - Krievupes golfa klubs Вилиса Криштопанса

Собственность Krievupes līči в Гаркалнском лесничестве принадлежит муниципальному ООО Rīgas meži. Шесть лет назад она была сдана в аренду ООО Krievupes golfa klubs, которое сейчас принадлежит бывшему премьер-министру Латвии Вилису Криштопансу. Имущество площадью более 160 га было сдано компании в аренду на 30 лет за четыре тысячи евро в год до уплаты налогов.

Сам Криштопанс недавно в интервью изданию Гаркалнского самоуправления рассказывал о планах по развитию в Криевупе лучшего поля для гольфа в странах Балтии. В Латвии всего два поля для гольфа на 18 лунок, но их должно быть сто. Хотя изначально договор Krievupes golfa kluba с Rīgas meži предусматривал, что строительство поля для гольфа должно начаться в течение пяти лет, этого не произошло, поэтому в прошлом году в договор были внесены изменения, продлившие этот срок до 2025 года.

Криштопанс говорит, что теперь он понял, что никто не захочет вкладывать деньги в строительство на арендованной земле, поэтому недвижимость следует выкупить у Rīgas meži. Криштопанс сетует, что за эти годы он уже вложил около 30 тысяч евро в аренду земли и различные другие работы, но пока неясно, будет ли результат.

Еще один претендент - Vides dizains, косвенно связанный с Владимиром Соломатиным

Еще раньше договор аренды с Rīgas meži и, как следствие, более крупные инвестиции - у ООО Vides dizains, которое арендует более 100 гектаров леса у водохранилища Божи в Бабите - договор заключен на 49 лет. Компания уже много лет питает надежды построить здесь поле для гольфа Babīte на 18 лунок. Из программы известно, что в последнее время компания активно обращается в Рижскую думу и Rīgas meži с призывом как можно скорее начать "приватизацию" арендованной земли.

Осенью предыдущее правление Rīgas meži дало этому зеленый свет, а потому теперь владельцы компании зарезервировали большие суммы денег, чтобы иметь возможность купить землю на аукционе, отмечает Vides dizains.

Косвенно среди владельцев Vides dizains сейчас - Владимир Соломатин, который когда-то занимал различные должности в вентспилсском транзитном бизнесе, а его брат Игорь Соломатин - депутат Рижской думы, который сейчас представляет "Согласие", а ранее на протяжении многих лет был членом "Честь служить Риге". Лидер этой партии Андрис Америкс также был держателем акций Rīgas meži до тех пор, пока не ушел с поста заместителя мэра Риги.

Однако совладелец Vides dizains и член правления Янис Балодис подчеркивает, что их идея возникла еще до времен Ушакова-Америкса в Рижской думе.

Третий заинтересованный - компания Latvian Golf & Country Club

В передаче также прозвучало, что компания Latvian Golf & Country Club проявила интерес к выкупу арендованного леса площадью почти 180 гектаров в Тинужи. На данный момент компания должна Rīgas meži более 20 тысяч евро за аренду.

Комментарий со стороны Rīgas meži

Бывший председатель правления Rīgas meži Айварс Тауриньш говорит, что несколько сотен гектаров леса - это лишь небольшая часть из более чем 60 тысяч гектаров, которыми управляет Rīgas meži. По его мнению, компания будет подвергаться большим рискам, если будет участвовать в гольф-бизнесе или быть долгосрочным арендатором для частных лиц, которые, в свою очередь, развивают бизнес. "Потому что там, где муниципалитет сталкивается с частным бизнесом, нужно проявлять большую осторожность", - убежден он.