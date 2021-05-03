Пн, 3.05.2021
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Еврокомиссия предложила пускать в ЕС привитых граждан третьих стран. "Спутник V", похоже, не в счет

Пляж на Тенерифе, Испания ФОТО: Desiree Martin/AFP/Scanpix

Еврокомиссия в понедельник предложила позволить въезжать в Евросоюз гражданам третьих стран, полностью вакцинированным какой-либо из признанных блоком вакцин от Covid-19, сообщает агентство LETA.

В данный момент ЕС позволяет без важных причин въезжать на свою территорию только гражданам семи стран, в которых эпидемиологическая ситуация признана хорошей.

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезжать в ЕС без особо важных причин не только всем лицам, приезжающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и всем людям, получившим последнюю рекомендованную дозу какой-либо из утвержденных в ЕС вакцин", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Стоит отметить, что российская вакцина от Covid-19 "Спутник V" на территории Евросоюза пока что не утверждена, таким образом, в случае одобрения данного предложения привитые этой вакциной воспользоваться нововведением не смогут.

В то же время ЕК предложила повысить порог числа новых случаев заражения, используемый для установки стран, из которых въезд разрешен всем желающим.

Чтобы снизить риск "импорта" новых штаммов вируса, Еврокомиссии предлагает ввести новый "чрезвычайный" инструмент, позволяющий резко ограничить въезд, если резко ухудшится ситуация в здравоохранении.

Планируется, что страны-участницы ЕС новые предложения Еврокомиссии начнут обсуждать во вторник.

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