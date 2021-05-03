Еврокомиссия предложила пускать в ЕС привитых граждан третьих стран. "Спутник V", похоже, не в счет

В данный момент ЕС позволяет без важных причин въезжать на свою территорию только гражданам семи стран, в которых эпидемиологическая ситуация признана хорошей.

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезжать в ЕС без особо важных причин не только всем лицам, приезжающим из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и всем людям, получившим последнюю рекомендованную дозу какой-либо из утвержденных в ЕС вакцин", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Стоит отметить, что российская вакцина от Covid-19 "Спутник V" на территории Евросоюза пока что не утверждена, таким образом, в случае одобрения данного предложения привитые этой вакциной воспользоваться нововведением не смогут. 6

В то же время ЕК предложила повысить порог числа новых случаев заражения, используемый для установки стран, из которых въезд разрешен всем желающим.

Чтобы снизить риск "импорта" новых штаммов вируса, Еврокомиссии предлагает ввести новый "чрезвычайный" инструмент, позволяющий резко ограничить въезд, если резко ухудшится ситуация в здравоохранении.