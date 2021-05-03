"Выдержит падение самолета": БелАЭС получит лицензию на первый энергоблок. Не все эксперты согласны

Экспертиза безопасности АЭС с точки зрения ее размещения показала способность объекта выдержать падение самолета массой 5,7 т на скорости 360 км/ч, землетрясение в 7 баллов и так далее.

Эксперт Белорусской антиядерной кампании, представитель программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза инженер-физик Андрей Ожаровский заявил, что безопасность станции в ходе экспертизы доказана не была. Замминистра энергетики Михаил Михадюк ответил на критические замечания и заявил: "Никто не отрицает, что АЭС - опасный объект, наша задача сделать его безопасным". Он отверг обвинения в том, что власти не знают, что делать с электроэнергией, заявив, что она пойдет на внутренний рынок.

Впрочем, консультант Госатомнадзора Олег Соболев отметил, что цель слушаний - проинформировать людей, а мнения и предпочтения общественности не измеряются. И он не представляет себе, как общественные слушания могли бы повлиять на выдачу лицензии на эксплуатацию блока.

Беларусь не готова к адекватному обращению с радиоактивными отходами, которые будут образовываться БелАЭС, заявил Андрей Ожаровский до начала общественных слушаний.