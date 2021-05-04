Место, где запрещено использовать деньги. В Риге открылись еще две "Бесплатные лавки"

Всех желающих призывают оставлять там хорошие, качественные вещи, а также бесплатно забирать себе что-то полезное и нужное - одежду для детей и взрослых, книги, предметы быта, мелкую электротехнику, а также вещи, оставшиеся после ремонта - кисти, краски, обои и инструменты.

С 12 апреля каждый понедельник и вторник с 15 по 19 часов посетителей ждет "Бесплатная лавка" в Чиекуркалнсе, на улице Вискалю, 36. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране посещения происходят по предварительной записи. Записаться можно по номеру телефона 29728287 или написав в Facebook.

В свою очередь, в Агенскалнсе, на улице Межа, 4, "Бесплатная лавка" будет открыта по вторникам и четвергам с 15 по 19 часов каждую неделю до конца лета. Время посещения можно согласовать по номеру телефона 29728238 или на странице лавки в Facebook.

Как обычно, свою работу по четвергам и пятницам с 12 по 19 часов продолжает и "Бесплатная лавка" на улице Тургенева, 13, в Риге, где запись происходит по номеру телефона 29728281.