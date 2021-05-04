Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 14% населения Латвии
Одной дозой вакцины от Covid-19 в Латвии в настоящее время привиты 14% населения страны, завершили вакцинацию 2,87%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Одной дозой вакцины от Covid-19 в Латвии в настоящее время привиты 14% населения страны, завершили вакцинацию 2,87%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник от Covid-19 привиты 2513 человек, в том числе первую дозу вакцины вчера получили 1836 человек, вторую - 677.
В целом первой дозой привит 267 641 человек, или 14,13% населения, второй - 54 325 человек, что составляет 2,87% населения.