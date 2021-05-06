Заболеваемость Covid-19 растет: Латвия поднялась на восьмое место в Европе

По сравнению с остальной Европой уровень заболеваемости в Латвии растет, поскольку на прошлой неделе Латвия занимала 13-е место.

По оценкам ECDC, на неделях с 19 апреля по 2 мая совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляла 441,2 случая.

Еще выше этот показатель:

на Кипре,

в Швеции,

Хорватии,

Нидерландах,

Литве,

Франции и

Словении.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре - 1145,4 случая на 100 000 населения, а самый низкий в Исландии - 42,3 случая на 100 000 населения.

В Эстонии заболеваемость на 100 000 населения снизилась до 388,3 случая, что является 11-м самым высоким показателем в Европе. В Литве уровень заболеваемости вырос до 576,4 случая, и она находится на пятом месте.

Показатели смертности

В Латвии 14-дневная смертность с диагнозом Covid-19 снизилась и на конец прошлой недели составила 47,7 случая на миллион жителей. По этому показателю Латвия опустилась с 12-го на 14-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью.

Самые высокие показатели смертности от диагностированного Covid-19 на миллион населения за последние две недели были в Венгрии, Болгарии и Польше. Соответствующий показатель составляет 66,6 в Литве и 54,2 в Эстонии.

Красная, оранжевая и зеленая зоны

Латвия также все еще находится в красной зоне карты предупреждений о поездках, созданной ECDC, как и большинство других европейских стран. В красной зоне находятся регионы Европы с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью от 150 до 500 случаев на 100 000 населения.

В красной зоне находятся также Эстония и Литва, за исключением Вильнюсского региона, который отнесен к темно-красной зоне. В темно-красной зоне находятся Швеция, Кипр и Хорватия, большая часть Нидерландов, некоторые регионы Франции и Испании.

Оранжевая зона с совокупной заболеваемостью за 14 дней на 100 000 населения от 25 до 150 случаев включает в себя Исландию, Португалию, Словакию, большую часть Дании и Ирландии, отдельные регионы Норвегии, Финляндии, Испании и Греции.