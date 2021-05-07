Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии. Но это еще не самое интересное

Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Как сообщает "Медуза", нарушителем был самолет летного отряда "Россия", который перевозит первых лиц государства.

В министерстве обороны Эстонии не уточнили, кому принадлежал нарушивший границу самолет. Как обнаружило издание РБК, изучив данные сервиса Flightradar24, утром 5 мая, когда произошел инцидент, в небе над Финским заливом летел Ил-96 с бортовым номером RA-96017 по маршруту Москва - Рейкьявик. Этот аппарат входит в парк специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства.

Также издание отмечает, что 19 апреля самолет с тем же бортовым номером прилетал в Чехию для вывоза высланных российских дипломатов.

6 мая, МИД Эстонии вызвал посла РФ в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить протест и вручить ему ноту в связи со вчерашним нарушением воздушного пространства. Эстония придерживается позиции, что это досадный и серьезный инцидент, а повторяющиеся нарушения совершенно неприемлемы.

Также МИД Эстонии обратил внимание на субботнее заявление Европейского союза, в котором он назвал решение России 30 апреля закрыть въезд восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС безосновательным. Евросоюз однозначно осудил такой шаг. Россия не может ни подорвать приверженность ЕС защите прав человека, демократии и международного права, ни помешать преследовать нарушителей прав человека. Глава Языкового департамента Ильмар Томуск занимается защитой и продвижением эстонского языка уже много лет. Эстонию удивляет, что Россия считает такую деятельность предосудительной.

МИД Эстонии подчеркнул, что ЕС считает неприемлемым подписанное 23 апреля президентом РФ Владимиром Путиным постановление, которое касается недружественной деятельности иностранных государств. Это постановление противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Европейский союз неоднократно призывал Россию положить конец нарушениям международного права, включая невыполнение ею своих международных обязательств. Планируемое введение мер в отношении недружественных иностранных государств - это еще один провокационный шаг России по обострению напряженности в отношениях с ЕС.