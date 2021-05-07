Пт, 7.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

Сегодня утром в пожаре погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Утром в пятницу, 7 мая, в результате пожара в Ругайской волости погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Трагический пожар произошел в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия выяснилось, что дом полностью выгорел на площади 80 квадратных метров, его крыша обрушилась.

Во время тушения в руинах был обнаружен мертвый человек.

За сутки VUGD получила 36 вызовов, в том числе девять на пожары и 21 на спасательные работы.

В шести случаях поступили звонки о сломанных сильным ветром деревьях. Также в Елгавском крае сотрудникам VUGD пришлось спасать овец с затопленного луга.

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