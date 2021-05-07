Сегодня утром в пожаре погиб человек

Трагический пожар произошел в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия выяснилось, что дом полностью выгорел на площади 80 квадратных метров, его крыша обрушилась.

Во время тушения в руинах был обнаружен мертвый человек.

За сутки VUGD получила 36 вызовов, в том числе девять на пожары и 21 на спасательные работы.