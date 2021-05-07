Пocoл Латвии в Египте просит воздержаться от поездок в Египет. Звучит как хвастовство?

Видимо, все же придется отдыхать в Латвии, хорошо хоть террасы откроют, да еще и алкоголь разрешат пить! Мы даже новые рекламные плакаты для них придумали - 2 метра дистанции + 2 метра текилы = домой на четвереньках!

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Тут напасть пришла, откуда не ждали - Билл и Мелинда Гейтс расстаются после 27 лет брака. Ох, а ипотеку-то хоть успели выплатить? Видимо, Билл застал жену с ... Айфоном. А может Мелинда просто так и не смогла простить Биллу отсутствие Сапера и Косынки в новых версиях Windows. Мы вот тоже не смогли. Конечно, непонятно, зачем разводиться людям с площадью дома более 6 000 квадратных метров - в нем можно спокойно жить и годами не встречаться. В общем, не зря Билл хотел народ чипировать, сейчас бы "окей, Гугл, найти всех красоток с плохим зрением в радиусе 10 км". Уже представляем его профиль в Тиндере - 54 года, разведен, трое детей, помогу установить Windows.

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Интересная новость пришла из Франции, там выпустили мотожилет с подушкой безопасности по подписке. При пропуске платежа подушка перестает работать. Хм, ну это явное надувательство! А чего не сразу с самоуничтожением? Уже представляем, как едет мотоциклист и до конца его подписки остается несколько минут, а в голове мысль "надо срочно во что-нибудь въехать, а то, что я как дурак зря заплатил?". А вообще интересно, кардиостимуляторы по подписке они там не додумались выпускать? "Клиенты идут к нам по зову сердца" или "Ваше сердце в надежных руках...всего за 99,99 EUR/мес".

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Продолжая французскую тему, бельгийский фермер случайно передвинул границу с Францией е пограничный камень мешал проезду его трактора. Бельгийские местные власти пообещали урегулировать "этот вопрос мирным путем", если фермер вернет камень на место. А если... нет? То все, держитесь за свои лягушачьи лапки? Интересно, как о таких конфронтациях потом писали бы потомки... повод для глобальных конфликтов: 1914 год - наезд на эрцгерцога Франца Фердинанда, 1939 год - провокация на границах, 2021 год - сдвинули камень... 2023 год - уронили сосиску? В любом случае, надеемся, что на цены на бельгийский шоколад никакие камни не повлияют. Но цены на бензин в Латвии наверняка вырастут, ну так, на всякий случай.

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Ну, а мы отдел маркетинга и предпринимательской жилки Balticom, на этой неделе прочитали, что устанавливать типовые летние террасы можно без согласования со строительным управлением. Думаем, может тоже такую забацать около офиса? Ну, а что - интернет, телевидение и чесночные сухарики! Тем более наша терраса будет самой понимающей - при заказе платы на четверых никто не посмотрит на вас криво и не спросит "а где же еще 3 ваших друга?". И да, это история из личного опыта. И да, мы туда больше не ходим.

А вы есть в Тиндере? 😏