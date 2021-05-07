Скоро от коронавируса можно будет вакцинировать молодежь старше 16

Как ранее пояснял отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, вакцинация против Covid-19 для людей моложе 18 в настоящее время доступна только при наличии направления врача.

Согласно Руководству по вакцинации,

из всех одобренных в настоящее время вакцин против Covid-19 в Европейском Союзе только Pfizer/BioNTech может использоваться для вакцинации лиц от 16 до 18 лет. 2

Другие вакцины - Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca - можно использовать только для людей старше 18 лет.

Ранее Отдел проекта вакцинации также пояснил, что в процессе вакцинации в Латвии, как и во всем мире, акцент обычно делается на тех людях, болезнь которых вызывает тяжелые последствия или с большей вероятностью может привести к смерти. В то же время, когда в результате исследований появится больше данных о вакцинации молодых людей, страны смогут расширить охват, отметили в департаменте.

Между тем, в среду Канада одобрила использование вакцины Comirnaty от Pfizer/Biontech для детей в возрасте старше 12 лет, став первой страной в мире, которая пошла на такой шаг.

Производитель также на прошлой неделе обратился в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой разрешить использование совместно разработанной вакцины для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

На следующей неделе в центрах вакцинации введут специальный час для пожилых людей

С 10 мая в центрах вакцинации будет введен специальный час для пожилых людей - с 9 до 10 утра они смогут пройти вакцинацию по принципу свободной очереди без предварительной записи, сообщил в социальных сетях министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

С 3 мая каждый житель Латвии имеет возможность сделать прививку от "Covid-19", то есть начиная с этой недели принцип приоритетных групп перестал действовать. Однако, по мнению министра, по-прежнему важно обеспечить приоритетный доступ к вакцинации для тех групп населения, у которых есть риск более тяжелого течения болезни или смерти в случае Covid-19.