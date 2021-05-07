С апреля заболеваемость Covid-19 выросла на 35,5%: правительство может ввести более строгие ограничения

Учитывая рост заболеваемости Covid-19, группы экспертов в настоящее время изучают вопросы, связанные с потенциально более строгими ограничениями.

В свою очередь, группа по оперативному управлению во главе с директором Государственной канцелярии Янисом Цитсковскисом обсудит и обобщит выводы этих рабочих групп в понедельник, 10 мая.

Планируется, что группа по оперативному управлению подготовит информацию для правительства о готовности ввести в Латвии так называемую "концепцию D +", которая предусматривает введение более строгих требований эпидемиологической безопасности.

В настоящее время точно не известно, какие решения группа по оперативному управлению может предложить правительству, но окончательное решение о конкретных ограничениях и необходимости их реализации будет принимать Кабинет министров.

Павлютс призывает срочно подготовить более строгие антиковидные ограничения

Если рост заболеваемости продолжится, группа по оперативному управлению и эксперты на основании ранее обсуждавшейся "концепции D +" должны срочно подготовить для обсуждения в правительстве набор более строгих ограничительных мер, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По его словам, рост заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжается, и в настоящее время прослеживается тенденция к увеличению. Поэтому министр убежден, что дальнейшее ослабление правил и мер эпидемиологической безопасности в настоящее время невозможно.

"Мы не должны допустить, чтобы в Латвии повторились эстонские события", - подчеркивает министр. 6

С начала апреля заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 35,5%

С ростом заболеваемости Covid-19 от недели к неделе по сравнению с началом апреля рост составил уже 35,5%, сообщил Центр профилактики и контролю заболеваний (SPKC).

Рост на прошлой неделе по сравнению с предыдущими двумя неделями составляет 11,4%. По данным SPKC, ситуация неуклонно ухудшается от недели к неделе.

В течение последних семи дней в больницах проходят лечение в среднем 656 пациентов с Covid-19, а количество пациентов с тяжелым течением заболевания увеличилось на 2,4%. 6

Наблюдается рост заболеваемости во всех возрастных группах, за исключением лиц старше 70 лет, что, по мнению SPKC, можно объяснить вакцинацией. С начала апреля заболеваемость как среди детей до 18 лет, так и среди экономически активных возрастных групп от 20 до 69 лет продолжает расти, но наиболее выраженный рост за последние две недели был в возрастных группах от 15 до 50 лет.

Последняя информация о секвенировании Covid-19 показывает, что на прошлой неделе на долю британского штамма коронавируса приходилось 91% случаев.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 441,2 по сравнению с 404,1 неделю назад. 6

Между тем средний показатель Европейского Союза и Европейской экономической зоны продолжает улучшаться, достигнув 340,2, тогда как неделю назад он составлял 396. Латвия поднялась на девятое место среди европейских стран по заболеваемости, отмечает SPKC.

Соседняя Эстония занимает 12-е место с 14-дневным кумулятивным показателем 388,3 на 100 000 жителей по сравнению с 446,6 неделей ранее, в то время как в Литве ситуация ухудшается, и она поднялась до шестого места в Европе с показателем 576,4 на 100 000 населения по сравнению с 540 неделю назад.