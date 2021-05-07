Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
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ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm

ФОТО: Reuters/ScanPix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от Covid-19 Sinopharm для экстренного применения для людей старше 18 лет, пишет "Медуза".

Компания Sinopharm обнародовала не так много информации о своей вакцине, сообщает Associated Press.

Отдельная группа, которая консультировала агентство ООН по вакцинам, заявила, что уверена в том, что разработка Sinopharm защищает людей в возрасте 18-59 лет, но не так уверена в эффективности вакцины для людей старше 60 лет.

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Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ. Организация признала уже шесть вакцин, среди них препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

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