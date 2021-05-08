Сб, 8.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
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VUGD даст негативное заключение о ледовом холле стадиона "Даугава"

Строительство ледового холла стадиона "Даугава" для проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года ФОТО: Zane Bitere/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) намерена дать негативное заключение о соответствии ледового холла стадиона "Даугава" требованиям пожарной безопасности. Об этом заявила агентству LETA представитель по связям с прессой VUGD Агрита Витола.

VUGD продолжает рассмотрение документации объекта и планирует предоставить заключение сегодня, 8 мая, в течение дня.

Как сообщалось, сдача ледового холла стадиона "Даугава", который будет тренировочной площадкой чемпионата мира по хоккею, задерживается, так как не удалось получить все необходимые согласования.

Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс ранее сообщил, что недочеты планируется устранить до следующей недели. После того как будут получены заключения всех ответственных служб, решение о сдаче ледового холла в эксплуатацию примет Государственное бюро по контролю за строительством.

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