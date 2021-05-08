VUGD даст негативное заключение о ледовом холле стадиона "Даугава"

VUGD продолжает рассмотрение документации объекта и планирует предоставить заключение сегодня, 8 мая, в течение дня.

Как сообщалось, сдача ледового холла стадиона "Даугава", который будет тренировочной площадкой чемпионата мира по хоккею, задерживается, так как не удалось получить все необходимые согласования.