VUGD даст негативное заключение о ледовом холле стадиона "Даугава"

VUGD продолжает рассмотрение документации объекта и планирует предоставить заключение сегодня, 8 мая, в течение дня.
Как сообщалось, сдача ледового холла стадиона "Даугава", который будет тренировочной площадкой чемпионата мира по хоккею, задерживается, так как не удалось получить все необходимые согласования.
Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс ранее сообщил, что недочеты планируется устранить до следующей недели. После того как будут получены заключения всех ответственных служб, решение о сдаче ледового холла в эксплуатацию примет Государственное бюро по контролю за строительством.